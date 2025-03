Governo lança programa de estímulo ao crédito consignado para trabalhador privado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou nesta quarta-feira uma medida provisória que busca estimular a concessão de crédito com desconto em folha para trabalhadores do setor privado, possibilitando juros mais baixos.

Batizado de “Crédito do Trabalhador”, o programa dará acesso a empréstimos com desconto em folha garantidos por recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) diretamente pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

O Palácio do Planalto citou em nota estimativa do setor financeiro de que 19 milhões de empregados celetistas optem pela consignação dos salários em até quatro anos com o programa, o que pode representar mais de R$120 bilhões em empréstimos contratados, contra estoque atual de R$40 bilhões.

De acordo com o Planalto, no aplicativo, o interessado poderá requerer proposta de crédito diretamente com instituições financeiras, autorizando o acesso a dados como nome, CPF, margem do salário disponível para consignação e tempo de empresa.

Após essa etapa, o trabalhador receberá ofertas em até 24 horas e poderá escolher a melhor opção para a contratação no canal do banco. O desconto das parcelas será feito na folha de salários, mensalmente, pelo eSocial.

No sistema, o trabalhador poderá usar como garantia até 10% do saldo no FGTS e 100% da multa rescisória em caso de demissão.

Segundo o Planalto, uma das finalidades do programa é possibilitar que trabalhadores migrem de linhas de crédito mais caras para os financiamentos consignados, de menor custo.

Com a publicação da MP, o sistema entrará em operação em 21 de março. Trabalhadores que já têm consignado ativo poderão fazer a migração para a nova linha a partir de 25 de abril. A portabilidade entre os bancos poderá ser realizada a partir de 6 de junho.

Em nota, o Banco do Brasil informou que buscará a liderança na modalidade de crédito anunciada pelo governo, "reforçando o seu protagonismo histórico na modalidade de empréstimos com consignação em folha".

"A nova modalidade de empréstimos apresenta-se como uma relevante oportunidade de crescimento dos negócios de consignado no BB", disse.

O programa de estímulo ao crédito foi lançado em um momento no qual o Banco Central promove um agressivo aperto monetário e conta com uma desaceleração do crédito e da atividade econômica para conter a inflação.

