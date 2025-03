Futura campeã europeia de baterias de carros elétricos entra com pedido de recuperação judicial

Por Marie Mannes

ESTOCOLMO (Reuters) - A Northvolt, fabricante de células de bateria, entrou com pedido de rercuperação judicial na Suécia, informou a empresa nesta quarta-feira, marcando um dos maiores fracassos corporativos do país e acabando efetivamente com a melhor esperança da Europa de desenvolver um rival para desafiar a China no setor.

"Essa foi uma decisão que não tomamos de ânimo leve" e foi o único "caminho realista a seguir", disse o presidente da Northvolt, Tom Johnstone, a jornalistas, afirmando que todos os caminhos foram seguidos para evitar um pedido de proteção contra credores.

A fabricante de baterias para veículos elétricos buscou recuperação judicial nos EUA em novembro na expectativa de garantir fundos para corrigir problemas no aumento da produção em sua principal fábrica no norte da Suécia.

A dívida da empresa era de pouco mais de US$8 bilhões entre as entidades da Northvolt que entraram em recuperação, segundo documentos encaminhados à justiça dos EUA na ocasião.

O pedido de recuperação judicial da Northvolt é um das maiores da história corporativa sueca e o mais importante desde o colapso da montadora Saab Automobile, há mais de uma década.

As montadoras de veículos da Europa esperavam que a Northvolt reduzisse a dependência do setor automotivo ocidental em relação à rivais chineses, como a fabricante de baterias CATL e a fabricante de baterias e veículos elétricos BYD.

"É óbvio que muita coisa deu errado, e o preço agora está sendo pago por nossos membros", disse Marie Nilsson, líder do sindicato IF Metall, em comunicado.

A empresa sueca levantou mais de US$10 bilhões em capital, dívida e financiamento público desde sua criação em 2016, e seus maiores proprietários incluem Volkswagen, com uma participação de 21%, e o Goldman Sachs, com 19%.

As operações da Northvolt na América do Norte e na Alemanha não entraram com pedido de recuperação judicial, disse a empresa, nem a unidade polonesa da empresa.

O Ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, disse que espera que a Northvolt ainda posssa ser resgatada por um investidor que garanta o futuro de uma fábrica planejada na Alemanha. "A possibilidade definitivamente existe", disse ele.

A Porsche, que tem contratos de fornecimento com a Northvolt, disse que começou a procurar alternativas. A Volkswagen disse que permanece em contato com a Northvolt, mas não se manifestou sobre o pedido de recuperação da empresa.

Nos últimos meses, vários acionistas reduziram a zero o valor de suas participações na Northvolt, enquanto a Scania, parceira de longa data, disse que havia alinhavado um novo acordo de fornecimento de células de bateria.

A montadora alemã BMW cancelou um pedido de US$2 bilhões em junho, depois que a Northvolt não cumpriu um contrato de longo prazo.