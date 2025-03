Fabricante de baterias Northvolt declara falência na Suécia

A fabricante sueca de baterias para veículos elétricos Northvolt, que enfrentava há vários meses uma dívida expressiva, declarou falência nesta quarta-feira, após não encontrar o financiamento necessário.

A Northvolt, que estava desde novembro sob proteção da lei americana de falências para tentar encontrar novos investidores, fracassou na operação de sobrevivência.

"Após analisar de forma exaustiva todas as opções disponíveis para negociar e iniciar uma reestruturação financeira, incluindo um processo de reestruturação sob o Capítulo 11 nos Estados Unidos (...) a empresa não conseguiu reunir as condições financeiras necessárias para continuar as atividades em sua forma atual", informou o grupo em um comunicado.

A Northvolt anunciou em setembro o corte de 1.600 postos de trabalho, ou seja, 25% do quatro de funcionários. O grupo continuará com 5.000 funcionários.

"Como muitas empresas do setor de baterias, a Northvolt enfrentou nos últimos meses uma série de desafios acumulados que enfraqueceram sua situação financeira, incluindo o aumento dos custos de capital, a instabilidade geopolítica, as interrupções na cadeia de suprimentos e as mudanças na demanda de mercado", acrescentou.

Em janeiro, os acionistas autorizaram a continuidade das atividades e a busca por novos investidores.

Os dois principais investidores do grupo sueco são a fabricante de automóveis alemã Volkswagen, que também enfrenta problemas econômicos, e o banco americano Goldman Sachs.

A empresa sueca, criada em 2016, era considerada um dos pilares europeus para a produção de células de bateria, elemento chave para carros não poluentes, para competir contra empresas da a Ásia e dos Estados Unidos.

A Europa representa apenas 3% da produção mundial de células de bateria, mas aspira alcançar 25% do mercado até o final da década.

nzg/ef/abx/es/zm/fp

© Agence France-Presse