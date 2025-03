Exportação de ovos cresce 57,5% em fevereiro ante fevereiro de 2024, diz ABPA

São Paulo, 12 - As exportações brasileiras de ovos, incluindo produtos in natura e processados, cresceram 57,5% em fevereiro em volume, para 2.527 toneladas, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O volume embarcado superou as 1.604 toneladas registradas no mesmo mês de 2024. A receita das exportações também avançou significativamente, para US$ 4,936 milhões em fevereiro, um aumento de 63,2% na comparação anual.Os Emirados Árabes Unidos continuaram como principal destino, com 548 toneladas importadas no mês, uma leve queda de 2,6%. Já os Estados Unidos ampliaram as compras em 93,4%, para 503 toneladas, enquanto o Japão registrou um salto de 111,3%, com 215 toneladas. O México, que recentemente abriu seu mercado ao produto brasileiro, importou 252 toneladas, e Angola retomou as compras com 203 toneladas."Os embarques de ovos seguem em ritmo ascendente, especialmente pela demanda de mercados como Estados Unidos, Japão e México. Mesmo representando menos de 1% do total produzido pelo Brasil, o incremento do volume exportado indica a confiança internacional no setor produtivo brasileiro, seja pela qualidade dos produtos ou pelo status sanitário da nossa avicultura", afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin, na nota. No acumulado do primeiro bimestre, os embarques somaram 4.884 toneladas, alta de 38,2% em relação ao ano anterior. O faturamento do período chegou a US$ 9,122 milhões, crescimento de 41,8%.