"Estou muito animada": Pamela Anderson se prepara para estrelar filme do brasileiro Karim Aïnouz

A atriz canadense Pamela Anderson está na França, onde faz a divulgação do filme "The Last Showgirl", que estreia no país esta semana. Durante entrevistas, ela tem falado sobre seu papel na produção, mas também sobre novos projetos, entre eles um filme sob direção do brasileiro Karim Aïnouz.

Conhecida mundialmente por seu papel de salva-vidas correndo pelas praias da Califórnia durante cinco temporadas da série americana "SOS Malibu", Pamela Anderson viaja atualmente pelo mundo para defender um projeto no qual, pela primeira vez, aos 57 anos, ela diz se sentir como uma atriz. Em "The Last Showgirl", filme de Gia Coppola, neta do diretor Francis Ford Coppola, ela interpreta uma bailarina profissional em fim de carreira, trabalhando em um cabaré de Las Vegas prestes a fechar suas portas. A história tem como pano de fundo a maneira como a indústria do entretenimento se desfaz daquelas das quais não precisa mais.

O papel parece ter sido feito para ela. Afinal, a jovem que corria pelas areias de Malibu se tornou, como ela mesma descreve, um "objeto da cultura pop". Pamela Anderson sabe o que é ser um objeto de desejo, resumida a uma silhueta, às inúmeras aparições da revista Playboy, da qual ela bateu um recorde de capas, mas também a comentários maldosos sobre cirurgias plásticas e seus relacionamentos amorosos violentos. "Eu tive que lutar para me tornar novamente humana", disse à imprensa francesa a atriz, que também assistiu essa mesma indústria do entretenimento começar a esquecê-la.

Até que ela voltou aos poucos diante dos holofotes, sem maquiagem, como para mostrar seu verdadeiro rosto. Uma virada de chave que ela expõe em 2023 com o documentário "Pamela. A Love Story", de Ryan White, no qual ela conta tudo: as agressões sexuais que sofreu desde a infância, a violência dos namorados, os distúrbios alimentares. Mas também uma personalidade profunda, que inspirou a Gia Coppola para construir o personagem de Shelly, a dançarina de "The Last Showgirl". Seu desempenho lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz, ao lado de Angelina Jolie, Nicole Kidman e da brasileira Fernanda Torres.

Pamela Anderson parece iniciar agora uma nova fase de sua vida. "Pensei que era o fim da minha carreira, mas agora vejo que pode ser o começo", disse ela em entrevista à revista francesa Les Inrockuptibles. "Mas nunca parei de trabalhar minha voz, minha atuação, minha dança, adquirindo habilidades, dizendo a mim mesma que, quando eu voltasse, quando fosse chamada, teria essas armas. [...] É maravilhoso que esse filme tenha surgido agora porque eu estava pronta", completa.

Além de "The Last Showgirl", ela deve estrear ainda este ano uma nova versão de "Corra que a Polícia Vem Aí!", com Liam Neeson. Mas também se prepara para "Rosebuch Pruning", um remake de "De punhos cerrados", do italiano Marco Bellocchio, rodado em 1965. A produção conta com Elle Fanning, Callum Turner e Riley Keough no elenco e é dirigida pelo brasileiro Karim Aïnouz. A atriz, aliás, prefere dizer apenas que está "prestes a estrelar um filme de um grande diretor, cujo nome ainda não posso revelar...". Mesmo assim, não escondeu o entusiasmo quando o cineasta brasileiro foi mencionado. "Estou muito animada!", disse ela em entrevista ao jornal Le Monde.