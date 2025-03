Escova de dentes elétrica da Oral-B com 3 refis está por menos de R$ 160

Oferecer uma limpeza mais profunda dos dentes é uma das promessas da escova elétrica Oral-B PRO Series 1+. O Guia de Compras UOL encontrou esse modelo vendido com três refis com 15% de desconto hoje, saindo por R$ 158 na Amazon.

De acordo com o fabricante, o produto tem um cabo ergonômico, que não desliza na hora da escovação, além de possuir um temporizador para monitorar o tempo de escovação. Detalhamos a seguir os atributos do modelo e avaliações de quem já o comprou.

O que diz a Oral B sobre essa escova?

Realiza 8.800 movimentos por minuto;

Acompanha três refis;

Com cabeça redonda, rodeia cada dente para promover uma limpeza completa;

Tem temporizador que garante os dois minutos de escovação recomendados pelos dentistas;

Cerdas verdes ficam amarelas, indicando necessidade de troca de refil;

Cabo ergonômico é revestido de borracha e resistente à água;

Bateria recarregável dura até duas semanas, de acordo com a marca.

O que diz quem comprou?

O produto tem quase seis mil avaliações na Amazon, além de uma nota média de 4,8 estrelas (do total de cinco). Os principais pontos positivos destacados pelos consumidores foram a limpeza profunda, a boa potência e a duração de bateria.

Adorei essa escova. Preço justo e com boa potência. Limpeza similar a feita em consultório dentário. Limpa mesmo. Gostei!

Daniele

Funciona muito bem e meus dentes ficam muito limpos. Estou passando por tratamento dentário, o que torna um pouco difícil escovar bem -- esta escova resolve este problema. Recomendo.

Luci

Excelente escova. Uma carga durante a madrugada é o suficiente para utilizar durante toda a semana.

Danilo

Pontos de atenção

Apesar dos elogios da maioria dos consumidores, alguns não compartilham a mesma boa impressão. As principais queixas incluem a curta duração da bateria e travamentos ocasionais durante a escovação. Confira alguns comentários:

Escova elétrica muda a vida de qualquer pessoa e melhora muito a escovação. A bateria, porém, precisa ser recarregada mais vezes do que o esperado .

Jefferson Pessôa

A escova em si é ótima, porém a bateria dura, no máximo, uma semana e o carregamento é bem demorado (16h).

Iggor

Estava muito contente com a escova, porém ela está com falhas no carregamento após seis meses de uso. Eu não consigo fazer duas escovações com uma única carga de bateria.

Danilo

*Com texto publicado em 22/02/2023 e 29/11/2024.

