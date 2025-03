Dortmund vence Lille (2-1) e vai enfrentar o Barcelona nas quartas da Champions

Depois de empatar em casa (1 a 1) no jogo de ida, Borussia Dortmund venceu o Lille por 2 a 1 nesta quarta-feira (12), na França, e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campões, fase em que enfrentará o Barcelona.

Os franceses surpreenderam no início da partida com um gol de Jonathan David aos cinco minutos, mas o Dortmund conseguiu a virada no segundo tempo marcando com Emre Can (54' de pênalti) e Maximilian Beier (65').

