Trump sofre pressão, mas só deve recuar por reação da Bolsa, diz professor

Do UOL, em São Paulo

O presidente Donald Trump sofre pressão externa, mas "só irá recuar se a coisa apertar na Bolsa americana", avaliou o professor e economista Maurício Moura, da Universidade George Washington, em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

Os republicanos também estão pressionando o Trump e agora tem uma pressão, que, segundo o que apurei aqui, é a própria Bolsa de Valores, que está tendo uma semana bastante tensa.

Então, eu acho que, no caso do mercado financeiro, se a coisa na Bolsa apertar, a gente terá um recuo maior [do governo Trump]. Maurício Moura, professor da Universidade George Washington (EUA)

Desde que assumiu o governo, em janeiro, Trump tem elevado tarifas para produtos de vários países, como Canadá, México, China e o próprio Brasil, entre outros. No caso chinês, as tarifas geraram retaliação de Pequim, que impôs sobretaxas sobre diversos produtos e empresas americanas.

As tarifas alfandegárias protegem a produção local, tornam os produtos estrangeiros mais caros, beneficiando a indústria nacional e garantindo maior competitividade para fabricantes domésticos, mas geram custos que são repassados ao consumidor final. Importadores incorporam esses encargos aos preços de venda, incluindo despesas com transporte e seguro.

Ao Canal UOL, o professor citou a conversa que teve com um senador republicano do estado americano de Maine.

Ele me disse que, por exemplo, no Maine, que produz muita lagosta, a lagosta pescada no Maine vai para o Canadá para ser processada e volta para os Estados Unidos. Então, pela situação atual, a lagosta está sofrendo 50% de tarifa.

Tirando especificamente o ovo, que aumentou muito de preço, e obviamente tem a ver com as tarifas, os outros produtos ainda não começaram a sofrer, porque muitos varejistas aumentaram o estoque dos produtos antecipando eventual tarifa. Então a gente não começou a sofrer isso no dia a dia. Maurício Moura, professor da Universidade George Washington (EUA)

Landim: 'Parte do governo quer entrar na OMC contra Trump'

No UOL News, a colunista Raquel Landim apurou que parte do governo Lula (PT) defende a ideia de entrar na OMC (Organização Mundial do Comércio) contra tarifas adotadas pelo presidente americano, Donald Trump, sobre o aço e alumínio brasileiros.

Existe uma parte do governo brasileiro que quer pelo menos entrar na OMC, mesmo que a OMC não tenha os dentes, para ganhar o respaldo político. Raquel Landim, colunista do UOL

Em fevereiro, Trump disse que países que foram beneficiados por exceções às tarifas impostas pelo próprio republicano em seu primeiro mandato —como é o caso do Brasil, que tem uma cota— aumentaram significativamente suas exportações para os EUA nos últimos anos.

Ontem, Lula enviou recado Trump e pediu para que o republicano falasse manso com ele, enquanto discursava em um evento, em Betim (MG). A declaração se dá em meio às negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre tarifas. O governo brasileiro, intermediado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), tem tentado reduzir a imposição sobre o aço.

EUA impõem tarifa sobre aço brasileiro

Começa a valer hoje a taxa de importação de 25% sobre o aço e alumínio que são enviados pelo Brasil, Canadá e México aos Estados Unidos. A decisão do presidente Donald Trump foi ratificada na semana passada em discurso no Congresso.

Além do aço e alumínio, começam a valer hoje taxas de 25% de importação para outros produtos, como cobre e madeira serrada.

O Brasil deve sentir o efeito da taxação de forma expressiva. O país exporta principalmente produtos semiacabados —placas de aço e tarugos. Ao todo, aproximadamente US$ 6 bilhões (cerca de R$ 35 bilhões) em vendas podem ser impactados com a medida. Coreia do Sul, México e Canadá também saem perdendo.

Especialista: 'Brasil servir de barriga de aluguel para a China é inviável'

A justificativa utilizada pelo presidente americano, Donald Trump, de que o Brasil estaria usando as cotas cedidas pelos EUA para aumentar a exportação de aço vindo da China, de forma camuflada, seria uma prática inviável por várias razões, afirmou o ex-secretário de Comércio Exterior Welber Barral.

Em primeiro lugar, a produção de aço brasileira já é bastante grande e exporta muito porque tem competitividade. Em segundo lugar, porque o Brasil não tem vantagem tarifária nos Estados Unidos, quando comparado com a China. Quem tinha vantagem tarifária era o México e o Canadá.

E, em terceiro lugar, porque importar e exportar no Brasil é muito complexo. O Brasil tem uma burocracia ainda muito pesada na importação, além dos custos no imposto de logísticos, então, na prática isso não é viável. Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior

A expressão "barriga de aluguel", utilizada pelo colunista do UOL Josias de Souza, se refere a uma prática bastante conhecida no mercado em que uma empresa de um país (neste caso, a China) exporta um produto para outro país (os EUA) usando uma terceira nação como intermediária (o Brasil). Isso pode ocorrer para evitar barreiras comerciais, aproveitar acordos estabelecidos ou camuflar a verdadeira origem. Pode ser considerada uma prática legal ou ilegal dependendo da regulamentação local.

Assista ao trecho no vídeo abaixo:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: