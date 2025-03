Déficit orçamentário dos EUA atinge recorde de US$1,147 tri em cinco meses do ano fiscal

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O déficit orçamentário dos EUA nos primeiros cinco meses do ano fiscal de 2025 atingiu um recorde de US$1,147 trilhão, informou o Departamento do Tesouro nesta quarta-feira, incluindo um déficit de US$307 bilhões em fevereiro, primeiro mês completo do presidente Donald Trump no cargo.

O déficit de outubro a fevereiro, que incluiu quase quatro meses sob o governo do ex-presidente Joe Biden, superou o recorde anterior de US$1,047 trilhão de outubro de 2020 a fevereiro de 2021 -- período marcado por altos gastos relacionados à Covid-19 e por receitas limitadas pela pandemia.

O Tesouro disse que o déficit de fevereiro aumentou US$11 bilhões em relação ao mesmo mês em 2024, já que os gastos com juros da dívida, previdência social e benefícios de saúde superaram o crescimento das receitas.

Os resultados mostraram pouco impacto das tarifas de importação iniciais de Trump e dos esforços do governo para cortar gastos até agora.

O Comitê para um Orçamento Federal Responsável, um grupo de fiscalização fiscal, disse que os empréstimos do governo até o momento neste ano fiscal somam cerca de US$8 bilhões por dia.

"O que não precisa de confirmação é que estamos quase na metade do ano fiscal e ainda não fizemos nada para progredir no sentido de controlar nossa dívida crescente", disse a presidente do grupo, Maya MacGuineas, em comunicado.

As receitas do ano fiscal até o momento aumentaram 2%, ou US$37 bilhões, para um recorde de US$1,893 trilhão, mas as despesas cresceram 13%, ou US$355 bilhões, para um recorde de US$ 3,039 trilhões.

(Reportagem de David Lawder)