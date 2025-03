Temporal com ventania e granizo deixa SP em atenção; 156 mil estão sem luz

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL, em Campinas

A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde de hoje, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), em meio à chuva que atinge a capital. A Defesa Civil estadual emitiu alerta severo para as zonas oeste, norte, leste e sudeste, além do centro.

O que aconteceu?

Às 16h38, entraram em estado de atenção as zonas norte, sul e oeste, centro, além das marginais Pinheiros e Tietê. Depois, às 17h07, o CGE também inseriu as zonas leste e sudeste na lista de áreas em atenção para alagamentos. Segundo o órgão municipal, há risco de queda de granizo, alagamentos e rajadas de vento.

Há 156.818 imóveis sem luz na capital paulista, segundo a Enel. No estado, são 173.767 unidades sem energia.

A região oeste é a mais afetada pela falta de abastecimento de energia, informou a Enel. Segundo a concessionária, equipes estão trabalhando para restabelecer a energia para os clientes afetados.

Árvore derrubada pela chuva na rua Ana Cintra, no centro de São Paulo Imagem: Arquivo pessoal - 12.mar.25

Uma frente fria chegou ao litoral paulista na segunda-feira (10), trazendo chuva e alívio ao calor dos últimos dias. "Apesar de enfraquecido, o sistema frontal no oceano ajuda a organizar as áreas de instabilidade sobre o Estado de São Paulo, o que deve provocar chuvas na forma de pancadas isoladas, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite", explicou o CGE.

O Corpo de Bombeiros recebeu 65 chamados para queda de árvores na região metropolitana de São Paulo. Também há um registro de desabamento e outro de enchente.

O tamanho do granizo caindo em São Paulo agora pic.twitter.com/FP7cwXZY0g -- Lu Brockmann (@taenglu) March 12, 2025

O UOL tenta contato com os aeroportos de Guarulhos e Congonhas sobre eventuais transtornos causados pela chuva. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Queda de árvore na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo Imagem: Redes sociais - 12.mar.25

A quinta-feira (13) deve começar com muitas nuvens e tempo abafado, segundo o CGE. À tarde, podem ocorrer pancadas de chuva com até forte intensidade e há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. As temperaturas devem ficar entre 19°C e 28°C.

Já na sexta-feira (14), a previsão aponta para céu nublado com poucas aberturas de sol pela manhã. À tarde, as pancadas de chuva acontecem com até forte intensidade, porém curta duração. Segundo o CGE, a noite deve ser de céu encoberto e chuviscos. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20°C e a máxima de 27°C.