Crise de 2025 é pior para Lula que a de 2005, diz ex-marqueteiro do petista

João Santana, marqueteiro que comandou a campanha de Lula em 2006, avalia que a crise de popularidade que atinge o presidente hoje é mais difícil que a daquela época, após o Mensalão.

O que aconteceu

Santana disse que a situação não é "terminal", mas entende que a missão de reverter a crise de popularidade é "muito mais difícil" atualmente. "Hoje temos a politização caótica e superficial das redes sociais; o crescimento dos evangélicos; a política judicializada; o Centrão como fiel da balança; a conjuntura mundial delicada. Nada disso existia em 2005", explica. As declarações foram dadas ao jornal O Globo.

Marqueteiro diz que Lula não deve acenar ao centrão para se reeleger em 2026, e sim à esquerda. Ele também defende que o governo parta para o "enfrentamento" e cita como exemplo o fim da escala de trabalho 6x1.

Acho que se ele não melhorar a avaliação entre seis e oito meses, pode, sim, desistir de concorrer.

Em alguns momentos é, sim, necessário partir para alguns enfrentamentos. E já está ficando tarde para fazê-los. Um exemplo. Há uma amnésia do governo com relação à escala 6x1. Devia estar na linha de frente das iniciativas do Planalto. Mas se você teme reações de corporações, não vai fazer. João Santana, ex-marqueteiro de Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, precisa ter coragem para tomar "certas atitudes", diz Santana. "Faltam elementos de agilidade, de força carismática e coragem de tomar certas atitudes. Taxação de dividendos e de grandes fortunas são outras ideias."

Popularidade de Janja

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, não atrapalha e nem ajuda a melhorar a imagem de Lula, analisou João Santana. Ele afirma, no entanto, que discussão é carregada pelo "preconceito" em volta da personalidade dela.

Se não atrapalha, também não ajuda. Entendo, no entanto, que esse tema é carregado de preconceito por causa da personalidade dela. Cada pessoa é de um jeito. Dona Marisa Letícia era mais discreta. Até tentei a convencê-la a ter uma ação mais política, mas ela optou pelo ostracismo político.

Possíveis adversários de Lula

Santana vê Michelle Bolsonaro mais forte do que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na disputa pela presidência em 2026. Mas o marqueteiro ressalta que a candidatura de ambos depende do ex-presidente Bolsonaro.