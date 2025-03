Corinthians vence Barcelona de Guayaquil (2-0) mas é eliminado da Libertadores

O Corinthians venceu em casa o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0 nesta quarta-feira (12) mas o resultado não foi suficiente depois da derrota por 3 a 0 sofrida no jogo de ida, e o time paulista não conseguiu avançar à fase de grupos da Copa Libertadores-2025.

O Timão venceu com gols do zagueiro equatoriano Félix Torres (40') e do atacante peruano André Carrillo (84'), que deram esperanças aos torcedores de uma virada heróica no estádio Neo Química Arena, em São Paulo.

Mas o Corinthians, campeão da Libertadores de 2012, esbarrou nos reflexos do goleiro venezuelano José David Contreras, fundamental para manter a vantagem conquistada na última quarta-feira em Guayaquil.

O Barcelona conhecerá os adversários da próxima rodada no sorteio que acontecerá na segunda-feira em Luque, perto de Assunção. Já os alvinegros disputarão a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

raa/cl/aam

© Agence France-Presse