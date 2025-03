Com Oscar histórico, participação do Brasil no Mercado do Filme de Cannes "será ainda mais potente"

O ano de 2025 começou muito bem para o cinema brasileiro. Após as conquistas do Urso de Prata em Berlim, com o "Último Azul", de Gabriel Mascaro, e do histórico Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, com "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, o Brasil será o convidado de honra do Mercado do Filme de Cannes, que acontece paralelamente ao badalado Festival de Cinema francês, no próximo mês de maio. "No rastro dessas vitórias", essa homenagem ao Brasil em Cannes "vai ser ainda mais potente", acredita Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual.

A homenagem ao cinema brasileiro no Marché du Film de Cannes, confirmada na última semana de fevereiro, começou a ser negociada por Joelma Gonzaga desde 2023, logo depois que assumiu a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil.

"Estava em Cannes, vendo a Espanha como país homenageado (do Mercado), e me veio um insight: 2025 seria os 200 anos das relações Brasil e França e o Brasil poderia ser o país homenageado. Então, comecei essa articulação que se materializa nesse ano de uma forma muito bonita", diz à RFI.

Segundo ela, essa homenagem "chega no rastro dessas vitórias importantes para o cinema brasileiro. Isso significa que a participação do Brasil em Cannes vai ser ainda mais potente".

A escolha do Brasil como convidado de honra em 2025 visa destacar o "dinamismo da indústria audiovisual brasileira, seus talentos e engajamento antigo a favor das coproduções internacionais", de acordo com o comunicado do Mercado do Filme de Cannes.

A secretária do Audiovisual lembra que atualmente "uma média de 200 filmes" nacionais são produzidos por ano no Brasil e salienta que incrementar "as coproduções internacionais", principalmente com a França, segundo maior parceiro do Brasil, é uma das expectativas dessa participação.

A homenagem também integra a programação da temporada cultural cruzada Brasil-França, que celebra os 200 anos das relações diplomáticas entre os dois países.

Edital aberto

O programa dessa participação brasileira ainda está sendo definido. Um edital para escolher os projetos e os participantes da delegação brasileira acaba de ser aberto, informa Joelma Gonzaga.

"Acabamos de lançar um edital exclusivo para levar uma grande delegação de profissionais brasileiros para estarem no Marché. O cenário está propício para que seja uma grande participação do Brasil", indica.

O edital deve escolher cerca de 30 cineastas e produtores para propor projetos aos cinco programas tradicionais do Mercado do Filme: Producers Network, Cannes Doc, Cannes Next, impACT e Comunidade de Filme de Gênero. Haverá ainda uma delegação organizada pela ApexBrasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, e alguns convidados especiais.

"A presença brasileira (será) bastante robusta", antecipa a secretária do Audiovisual, sem revelar nomes. O ponto alto da programação será a cerimônia de abertura do Marché du Film, que acontecerá na Plage des Palmes, organizada em conjunto com o Brasil e que contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Maior evento do mercado cinematográfico do mundo

O Mercado do Filme de Cannes é considerado o maior evento profissional do setor cinematográfico do mundo. A presença do Brasil vem crescendo substancialmente nos últimos anos, principalmente depois da volta de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. No ano passado, essa participação foi 26% superior a 2023, informa o diretor do Marché, Guillaume Esmiol.

O Brasil será o quarto país convidado de honra do evento, depois da Suíça, Espanha e Índia. A programação do Marché deve ser revelada somente no final de março. A expectativa também é alta em relação ao anúncio da seleção oficial do Festival de Cinema de Cannes, previsto para meados de abril. A torcida é grande para que ao menos o último filme de Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto", seja selecionado.

O Marché du Film de Cannes acontece de 13 a 21 de maio e o Festival de Cinema de Cannes, de 13 a 24 de maio de 2025.