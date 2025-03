CNI: rendimento dos trabalhadores da indústria é quase 10% maior do que de outros setores

O rendimento dos trabalhadores da indústria foi, em média, 9,6% superior ao daqueles que trabalham na agropecuária ou em serviços. A diferença salarial pode chegar a 30% no caso da indústria extrativa. Os dados constam em nota técnica divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), nesta quarta-feira, 12, que avaliou o desempenho dos setores no 4º trimestre de 2024.

A pesquisa comparou a remuneração de profissionais com mesma escolaridade, experiência, tempo de casa, sexo, região, raça/cor e formalidade. Para o superintendente de economia da CNI, Mário Sérgio Telles, três fatores explicam o porquê de a indústria pagar salários mais altos: produtividade, oferta de vencimentos melhores para retenção de talentos e predominância de empresas de médio e grande porte.

"A produtividade do trabalho na indústria é maior do que na média da economia. A indústria é um setor mais complexo e moderno, por isso a rotatividade de mão de obra é mais prejudicial que em outros setores. Então, paga-se mais para reter os trabalhadores para evitar o custo de perder essas pessoas. O fato de a indústria ter muitas empresas grandes, que valorizam profissionais muito qualificados e com maior escolaridade, principalmente em setores tecnológicos, também contribui para salários mais altos", avalia Telles.

A CNI pondera que o diferencial de pagamento não é sazonal, mas uma característica do setor. A entidade também diz que um dos objetivos da pesquisa era descobrir se a indústria paga melhores salários, de fato, ou se ela apenas concentra trabalhadores que, devido às suas características, como experiência, escolaridade, formalização e região de moradia, seriam sempre mais bem remunerados, independentemente do setor no qual estivessem alocados.

"Sem isolar tais características, os trabalhadores da indústria receberam 15,8% a mais, em média, do que os demais funcionários do setor privado. Trata-se de um salário médio de R$ 3.022,87, enquanto os trabalhadores dos serviços têm rendimento médio de R$ 2.682,82, e os da agropecuária, de R$ 1.792,74", diz o estudo.