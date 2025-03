China diz que EUA prejudicaram cooperação sobre fentanil ao impor tarifas

Por Antoni Slodkowski

PEQUIM (Reuters) - A China disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos prejudicaram a cooperação bilateral antidrogas ao impor tarifas sobre produtos chineses por causa do fentanil, pedindo a Washington que pare de usar a questão como moeda de troca para "chantagear" o país.

O presidente dos EUA, Donald Trump, aumentou as tarifas sobre todas as importações chinesas para 20% em relação à taxa anterior de 10% para punir Pequim pelo que ele diz ser sua falha em interromper os envios de produtos químicos usados para a produção do opióide mortal fentanil para os Estados Unidos.

"Os EUA deveriam ter nos agradecido muito", disse uma autoridade sênior do Ministério das Relações Exteriores da China em uma reunião em Pequim para discutir um estudo da China sobre o fentanil publicado no início deste mês.

"Mas, lamentavelmente, os Estados Unidos não apreciam essa gentileza. Pelo contrário, estão usando a questão do fentanil para espalhar todos os tipos de mentiras e têm difamado a China, transferindo a culpa, independentemente do progresso da cooperação."

Os EUA e a China reiniciaram a cooperação em relação ao fentanil e à aplicação da lei há mais de um ano sob o comando do ex-presidente dos EUA Joe Biden, ajudando a melhorar os laços que haviam sido prejudicados por questões que vão desde disputas comerciais, Covid-19, Taiwan e direitos humanos.

A cooperação resultou em várias visitas de alto nível no último ano e melhorou o compartilhamento de informações entre os investigadores, embora Trump tenha acusado a China de não agir com força e rapidez suficientes com sua repressão ao fentanil.

O funcionário do Ministério das Relações Exteriores da China disse que o fato de os EUA usarem "algo que alcançou muito progresso... como desculpa para impor tarifas à China não é a maneira de resolver problemas", acrescentando que os EUA estavam "retribuindo a gentileza com hostilidade" e que suas ações "não faziam sentido".

"Isso prejudicará seriamente o diálogo e a cooperação entre os dois países no controle de medicamentos", disse a autoridade. "Nós nos opomos firmemente às pressões, ameaças e chantagens dos EUA, que citam a questão do fentanil como desculpa."

Nos últimos anos, a China tomou medidas para restringir o oleoduto de fentanil. Durante o primeiro governo Trump, em 2019, o país colocou o fentanil e seus análogos sob controle nacional, acabando efetivamente com as exportações ilícitas do produto acabado.

Mas os exportadores mudaram suas táticas, dizem os especialistas, vendendo, em vez disso, produtos químicos "precursores" ou mesmo "pré-precursores" usados para fabricar fentanil pelos cartéis mexicanos, que exigem apenas pequenas modificações para criar o produto final.

Os EUA, onde o abuso de fentanil tem sido uma das principais causas de morte, pressionaram a China a aprofundar a cooperação na aplicação da lei, incluindo o combate ao financiamento ilícito, prisões e batidas em laboratórios envolvidos na produção de precursores.

No ano passado, uma série da Reuters penetrou na cadeia de suprimentos do fentanil e revelou como os traficantes de drogas levam ingredientes de fentanil fabricados na China para os EUA e o México e depois os sintetizam em laboratórios mexicanos clandestinos.