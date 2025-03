Casa Branca: custo da dúzia de ovos, na média, está caindo nos EUA

São Paulo, 12 - O custo da dúzia de ovos, na média, está caindo nos Estados Unidos, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em coletiva nesta quarta-feira, citando que houve um recuo de US$ 1,85 nos preços recentemente.Mesmo com a queda dos preços, ainda demorará entre três e seis meses até que a oferta de ovos volte ao nível em que deveria estar, afirmou.Em fevereiro, os preços dos alimentos permaneceram inalterados em relação a janeiro, mostrou o índice de preços ao consumidor, divulgado nesta quarta-feira. O custo dos ovos, porém, aumentou 10,4% em fevereiro em relação ao mês anterior e o produto está quase 60% mais caro do que há um ano.