Capitão do cargueiro detido após colisão no Mar do Norte é russo

O capitão do cargueiro detido na terça-feira após colidir um dia antes com um petroleiro no Mar do Norte é de nacionalidade russa, informou nesta quarta-feira (12) a empresa proprietária do navio.

"Confirmamos que o capitão é de nacionalidade russa. O restante da tripulação é composto por cidadãos russos e filipinos", afirmou a empresa alemã Ernst Russ, em um comunicado.

O homem de 59 anos permanece detido, suspeito de homicídio culposo por negligência grave, depois que as autoridades britânicas passaram a investigar a possível morte de um tripulante do cargueiro, desaparecido no incidente.

A colisão de segunda-feira, na qual o cargueiro 'Solong', que navega com bandeira portuguesa, colidiu com o petroleiro 'Stena Immaculate', um navio com bandeira dos Estados Unidos e que pertence a uma empresa sueca, gerou temores de um desastre ecológico na região.

Após o incidente, 36 tripulantes das duas embarcações foram resgatados ilesos.

"Nossa hipótese é que, infelizmente, o marinheiro tenha falecido", disse na terça-feira o secretário de Estado para Transportes Marítimos, Mike Kane, no Parlamento, em referência ao tripulante desaparecido do "Solong".

Kane acrescentou que "da maneira como as coisas estão, não foram observados sinais de poluição neste momento. Mas o alerta prossegue no local", após a colisão que provocou danos a um tanque de querosene do petroleiro.

O governo britânico acredita que a colisão foi um acidente. "Pelo que entendo, não há razão para pensar, neste momento, que seja um ato criminoso", disse um porta-voz do primeiro-ministro britânico Keir Starmer.

psr/avl/fp

© Agence France-Presse