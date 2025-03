Canadá impõe tarifa retaliatória de 25% a 29,8 bi de dólares canadenses em produtos dos EUA

O Ministério de Finanças do Canadá informou que irá impor uma tarifa adicional de

25% sobre 29,8 bilhões de dólares canadenses de importações dos EUA a partir da quinta-feira, 13, A pasta informou que fará de tudo para proteger a economia canadense e não ficarão de braços cruzados.

Segundo o governo canadense, a retaliação é uma resposta direta às taxas impostas pelos EUA sobre aço e alumínio.

O Ministério informou que dará suporte às empresas canadenses e ajudará a atingir novos mercados, pontuando que estes são tempos desafiadores e incertos para as companhias.

A ministra de Assuntos Internacionais do Canadá, Mélanie Joly, afirmou que a única causa aparente para as tarifas impostas pelos EUA seria a meta do presidente Donald Trump de anexar o Canadá como 51º estado norte-americano. Ela destacou que a soberania do Canadá não é negociável.

Se direcionando aos norte-americanos, ela disse que não é o Canadá que está elevando os preços nos EUA, colocando seus empregos em risco. E acrescentou que irá trabalhar com a União Europeia para se defender das tarifas dos EUA.

Segundo ela, europeus, britânicos e o secretário de Estados dos EUA, Marco Rubio, conversarão em Quebec na reunião do G7.

O Ministério da Indústria do Canadá sinalizou que lutará pelo setor automotivo e garantirá que os EUA cumpram os acordos existentes. Segundo a pasta, nenhuma resposta do Canadá às tarifas será uma surpresa para os EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.