Canadá anunciará C$29,8 bi em tarifas retaliatórias contra os EUA, diz autoridade

Por Jarrett Renshaw

(Reuters) - O Canadá anunciará 29,8 bilhões de dólares canadenses em tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos nesta quarta-feira em resposta às tarifas sobre aço e alumínio impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, disse uma autoridade canadense.

A autoridade não quis ser identificada.

O aumento das tarifas de Trump sobre as importações de aço e alumínio entrou em vigor nesta quarta-feira, com as isenções anteriores, as cotas isentas de impostos e as exclusões de produtos expirando, à medida que sua campanha para reordenar as normas do comércio global em favor dos EUA ganha força.

O Canadá é o maior fornecedor estrangeiro de aço e alumínio para os EUA.

A escalada da guerra comercial entre os EUA e o Canadá ocorre no momento em que o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, se prepara para entregar o poder nesta semana ao seu sucessor, Mark Carney, que venceu a disputa pela liderança do Partido Liberal no domingo.

Na segunda-feira, Carney disse que não poderia falar com Trump até que fosse empossado como primeiro-ministro. Trump disse novamente nas redes sociais que deseja que o Canadá "se torne o nosso querido 51º Estado".

(Por Jarrett Renshaw)