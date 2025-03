Cafeteira digital programa hora do café e faz até 38 xícaras; veja opiniões

Já pensou em acordar com o cheiro de café fresquinho pela casa? É isso que a cafeteira elétrica digital da Electrolux promete. Com ela é possível programar um timer digital em até 24 horas, e ainda preparar até 38 xícaras de uma vez.

Ela está em alta e bem avaliada pelos consumidores, com nota média de 4,8 estrelas na Amazon (máximo de cinco). Só no último mês, mais de mil unidades foram vendidas.

Mas será que vale a pena? O Guia de Compras UOL detalha adiante as principais características desse modelo e o que diz quem já comprou.

O que a Electrolux diz sobre essa cafeteira elétrica?

Faz até 38 xícaras de 40 ml cada (capacidade de 1,5 litro);

Jarra feita de vidro -- pode ir à lava-louças;

Painel digital para controle;

Filtro permanente e removível;

Desligamento automático;

Função corta-pingos;

Luz indicadora de funcionamento;

Função manter aquecido: conserva café quente depois de pronto;

Com timer: permite programar o preparo com até 24 horas de antecedência;

Função aroma: permite que você escolha a intensidade ideal para seu café.

O que diz quem comprou?

Os compradores já fizeram mais de três mil avaliações dessa cafeteira. Um dos pontos altos é a possibilidade de programar o horário do café.



É uma cafeteira voltada para café para um grande grupo. Se você for apenas um viciado em café, como eu, vale a pena comprar modelos menores e mais práticos de usar e limpar. Contudo, é bonita e tem funções interessantes, como a programação de horário e a intensificação do aroma.

Pedro Daniel

Prática e versátil, atende bem. Poupa muito tempo e o café sai perfeito.

Pedro Cálio Alves de Almeida

Perfeita! Linda e ao mesmo tempo prática, nada melhor do que programar seu cafezinho logo pela manhã! Ela é inox na parte da frente, faz café bem rapidinho recomendo. [...] Valeu cada centavo!

Marechal

Pontos de atenção

Alguns consumidores dizem que o café feito com essa máquina não sai muito quente. Também há reclamações sobre o corta-pingos, que quebrou com pouco tempo de uso.

O café não sai tão quente de primeira, então tenho que passar primeiro uma água sem café para depois fazer o café. E isso é bem incômodo, porque eu comprei esse modelo para conectar à Alexa e já não poderei fazer isso.

Dani Falcão

O corta-pingos quebrou no segundo uso e a cafeteria é um pouco maior do que pensei. Tenha cuidado ao manusear a jarra (vidro parece frágil). Para planejar o café, tem que ir apertando o botão mil vezes até chegar na hora desejada, o que é um pouco chato.

Suzana Magalhães

