Bomba caseira explode no Terminal Pinheiros, em São Paulo

Uma bomba caseira explodiu, por volta das 5h desta quarta-feira (12), no Terminal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Uma segunda foi detonada pelo Esquadrão Antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar. Os artefatos estavam em duas sacolas.

Segundo a Secretaria de Segurança Público, não houve feridos em nenhum dos casos.

Notícias relacionadas:

, que faz o trecho de Cachoeirinha ao terminal. Há suspeita de participação de um outro homem na tentativa de atentado.

De fabricação caseira, as bombas causaram pouco impacto no momento da explosão. A Polícia vai investigar o tipo de explosivo utilizado. As motivações do crime ainda são desconhecidas.

As plataformas de embarque do terminal foram interditadas, mas liberadas assim que o segundo artefato foi detonado.