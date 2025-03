Bolsas de NY fecham sem direção única e Dow Jones estende queda com tarifas ofuscando CPI

Os principais índices referenciais das bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 12, com o Dow Jones em queda pelo terceiro dia, em meio a retaliações anunciadas pela União Europeia e Canadá às tarifas sobre aço e alumínio impostas pelos EUA, que entraram em vigor nesta quarta-feira, 12. O mercado recebeu nesta quarta dados que mostraram desaceleração da inflação em fevereiro nos Estados Unidos, mas o receio sobre as implicações da guerra tarifária acabou ofuscando o indicador. O Nasdaq subiu. A Tesla avançou, estendendo recuperação, mesmo após corte do preço-alvo das ações da empresa de Elon Musk pelo JPMorgan.

O Nasdaq fechou em alta de 1,22%, aos 17.648,45 pontos. O Dow Jones encerrou com baixa de 0,20%, a 41.350,93 pontos. O S&P 500 terminou em alta de 1,22%, aos 17.648,45 pontos.

Para Jochen Stanzl, da CMC, o alívio da inflação poderia ajudar a impulsionar as ações dos EUA, embora provavelmente apenas temporariamente, à medida que a atenção se desvia novamente para os temores sobre tarifas, pontuou o analista de mercado. "A alegria inicial com os dados favoráveis de inflação pode rapidamente ceder lugar ao ceticismo renovado, pois agora há um reconhecimento generalizado de que as tarifas podem ter efeitos inflacionários."

No Dow Jones, a Procter & Gamble e a Walmart responderam pelas maiores quedas porcentuais, com -2,88% e -2,75%, respectivamente. Outro peso relevante veio da Amgen, que recuou 2,24%.

As ações da Tesla subiram 7,59, a US$ 248,09, na segunda alta seguida após o tombo de 15% na segunda-feira. O JPMorgan cortou o preço-alvo das ações da companhia de US$ 135 para US$ 120, enquanto manteve a recomendação underweight (peso abaixo do de pares equivalentes).

A Intel ganhou 4,55%. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) propôs à Nvidia, Advanced Micro Devices e Broadcom que adquirissem participações em uma joint venture que operaria as fábricas da Intel, afirmaram quatro fontes.

Os papéis do setor bancário subiram, com o Morgan Stanley ganhando 1,75% e o Wells Fargo, 2,45%.