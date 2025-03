BC do Japão mostra-se conformado com alta dos rendimentos de títulos e sinaliza determinação elevar juros

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, mostrou-se conformado nesta quarta-feira com os recentes aumentos nos rendimentos dos títulos, dizendo que eles são um reflexo natural das expectativas do mercado em relação a futuros aumentos da taxa de juros pelo banco central.

As falas ressaltam a determinação do Banco do Japão de continuar aumentando os juros de curto prazo e de permitir que os mercados precifiquem livremente a chance de novos aumentos nos custos dos empréstimos.

Embora as taxas de juros de longo prazo tenham aumentado desde o ano passado, seus movimentos devem ser determinados principalmente pelas forças do mercado, disse Ueda ao Parlamento.

"As taxas de juros de longo prazo dependem de vários fatores. Mas o maior determinante é a previsão do mercado sobre as perspectivas de nossa taxa de juros de curto prazo", disse Ueda nesta quarta-feira.

"É natural que as taxas de longo prazo se movam de uma forma que reflita essas previsões do mercado", disse ele.

Não houve grande divergência entre a visão do banco central e a dos mercados, acrescentou ele, quando perguntado sobre o recente aumento constante dos rendimentos dos títulos.

Os mercados têm se concentrado em saber se o banco central emitirá um novo alerta depois que os rendimentos dos títulos do governo japonês subiram para seus níveis mais altos em mais de uma década nesta semana.

As falas de Ueda destacam a intenção do banco central de eliminar gradualmente sua presença no mercado de títulos e convencer os investidores de que, tendo encerrado sua política de controle dos rendimentos dos títulos no ano passado, ele não intervirá mais para manter os rendimentos extremamente baixos.