BC do Canadá corta taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 2,75% ao ano

O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 2,75% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 12. O corte da taxa está em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam a redução a 2,75%.

Em nota, a instituição menciona que a economia canadense iniciou 2025 em uma posição sólida, com inflação próxima à meta de 2% e crescimento robusto do Produto Interno Bruto (PIB). No entanto, o BC menciona que tensões comerciais e tarifas elevadas impostas pelos Estados Unidos "provavelmente diminuirão o ritmo da atividade econômica e aumentarão as pressões inflacionárias no Canadá".

"A perspectiva econômica continua sujeita a uma incerteza maior do que o normal devido ao cenário político em rápida evolução", acrescenta o BoC.

O comunicado menciona que o crescimento da economia canadense de 2,6% no quarto trimestre de 2024 é mais forte do que o esperado na decisão de janeiro. Porém, o BoC projeta que o crescimento econômico no primeiro trimestre de 2025 provavelmente desacelerará, já que o conflito comercial crescente pesa sobre o sentimento e a atividade.

"Embora o crescimento econômico tenha sido mais forte do que o esperado, a incerteza generalizada criada pelas ameaças tarifárias dos EUA em constante mudança está restringindo as intenções de gastos dos consumidores e os planos das empresas de contratar e investir", explica ao afirmar que a política monetária não pode compensar os impactos de uma guerra comercial, mas que ela "pode e deve fazer garantir que preços mais altos não levem à inflação contínua".