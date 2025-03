Ataque russo mata cinco após Ucrânia aceitar plano de cessar-fogo dos EUA

A Rússia lançou um ataque noturno contra Kiev horas após a Ucrânia aceitar uma proposta dos EUA para um cessar-fogo.

O que aconteceu

Drones atingiram a capital Kiev e Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky. A Força Aérea ucraniana diz que foram lançados 133 drones de diversos tipos, além de mísseis. O país usou seu sistema de defesa para derrubar 98 drones.

Pelo menos cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas. Em Kryvyi Rih, uma mulher de 47 anos morreu no ataque. No porto de Odessa, no sul da Ucrânia, quatro cidadãos sírios morreram após um míssil atingir um cargueiro com bandeira de Barbados. "O navio estava carregando trigo que seria exportado para a Argélia. É um navio totalmente civil", disse Oleksiy Kuleba, vice-primeiro-ministro e ministro da Reconstrução.

Um carro em chamas é visto em frente a um prédio danificado por um ataque de míssil russo em Kryvyi Rih, Ucrânia, em 12 de março de 2025 Imagem: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI/via REUTERS

Ataque ocorreu horas após a Ucrânia anunciar que aceitou uma proposta americana de cessar-fogo. O texto fala em uma trégua de 30 dias, período em que devem começar negociações de paz com a Rússia.

Rússia ainda não aprovou plano. O Kremlin declarou ontem que espera o contato do governo dos EUA. "Supomos que o secretário de Estado Marco Rubio e o conselheiro Michael Walz nos informarão por meio de vários canais nos próximos dias sobre as negociações que ocorreram e os acordos alcançados", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, antes de acrescentar que uma ligação entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin era possível em "um prazo bastante curto".

Ucrânia matou três em ataque contra Moscou horas antes de reunião com EUA. O movimento foi uma tentativa ucraniana de forçar a Rússia a aceitar a proposta de trégua.

Momento é delicado para a Ucrânia, que está em desvantagem no número de soldados e de munições. No fim de semana, por exemplo, a Rússia reivindicou avanços importantes na região de Kursk, ocupada parcialmente pelos ucranianos, e também relatou progressos na região ucraniana de Sumy pela primeira vez desde 2022.

*Com informações de AFP