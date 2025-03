Ataque russo contra o porto ucraniano de Odessa deixa quatro mortos

Um ataque noturno russo com mísseis balísticos contra o porto de Odessa, no sul da Ucrânia, matou quatro pessoas e provocou danos em um cargueiro com bandeira de Barbados, informaram as autoridades de Kiev.

"Lamentavelmente, quatro pessoas morreram, cidadãs da Síria. No momento do ataque, o navio estava carregando trigo que seria exportado para a Argélia. É um navio totalmente civil", declarou Oleksiy Kuleba, vice-primeiro-ministro e ministro da Reconstrução, nas redes sociais.

O ataque aconteceu no fim da noite de terça-feira, depois que a Ucrânia anunciou apoio a uma proposta americana de cessar-fogo de 30 dias e concordou em iniciar negociações imediatas com a Rússia.

"A vítima mais jovem tinha 18 anos, a mais velha 24. Outras duas pessoas ficaram feridas, um ucraniano e um sírio", disse Kuleba nas redes sociais.

"A Rússia está atacando as infraestruturas da Ucrânia, incluindo os portos que participam na garantia da segurança alimentar do mundo", acrescentou.

O governador da região de Dnipropetrovsk disse que uma mulher de 47 anos morreu durante um ataque russo com mísseis contra Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky.

A Força Aérea ucraniana declarou que a Rússia lançou rês mísseis contra o país durante a noite, além de 133 drones de diversos tipos.

As unidades de defesa antiaérea derrubaram 98 rones, segundo a Força Aérea.

