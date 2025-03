Assunto da 'tomada de controle do Canadá' não será abordado no G7

Os Estados Unidos não levantarão o assunto da "tomada de controle" do Canadá na reunião do G7 nesta quarta-feira (12), em Quebec, anunciou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, após as declarações de Donald Trump sobre um "51º estado" americano.

"Vamos nos concentrar no G7 e todas essas coisas", declarou, se referindo à guerra na Ucrânia. "É o objetivo dessa reunião. Não é uma reunião sobre como vamos tomar o controle do Canadá".

Mas ele defendeu a visão estrita de Trump em relação ao Canadá, cujo líderes falaram de uma ameaça existencial procedente do seu vizinho do sul.

Donald Trump assegurou que o Canadá "deveria se tornar o estado 51 do ponto de vista econômico", declarou Rubio aos jornalistas durante uma parada para abastecimento na Irlanda após uma viagem à Arábia Saudita.

"Ele disse que caso se tornasse o 51º estado, não teríamos que nos preocupar com a fronteira e com o fentanil que entra, porque poderíamos controlar o assunto", declarou Rubio.

"Disse que é do seu interesse fazê-lo. Evidentemente, os canadenses não estão de acordo", complementou.

Ele subestimou o impacto nas relações, destacando que o Canadá, atual presidente do G7, ainda convidou os Estados Unidos para participarem das negociações do Ministério das Relações Exteriores em Quebec.

"Nos convidaram. Nós vamos. A alternativa seria não ir. Acho que isso pioraria as coisas, em vez de melhorar", declarou.

