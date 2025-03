'Fiz como teste': ele foi aprovado no 'Enem dos concursos' aos 17 anos

O estudante Danillo Augustus de Oliveira tem um currículo brilhante para uma pessoa de apenas 18 anos.

Antes de completar a maioridade, ele foi aprovado em vestibulares de medicina e direito, ganhou medalhas em olimpíadas de matemática e química e, mais recentemente, teve a aprovação no "Enem dos concursos".

Ao UOL, ele disse que não esperava passar no CPNU (Concurso Nacional Unificado), ainda aos 17. "Fiz como teste. Pensando como um treino para o Enem porque a banca [organizadora da prova] foi a mesma, então queria treinar essa parte de redação, história e matemática", conta.

Não sabia que seria aprovado logo na primeira lista, mas talvez uma lista de espera ou na segunda chamada.

Danillo Augustus de Oliveira

Danillo com a família Imagem: Arquivo pessoal

O jovem precisou estudar outros assuntos, como direito constitucional e direito administrativo —a vaga para a qual ele passou é para ser agente de atividades agropecuárias, do Ministério da Agricultura.

Danillo completou 18 anos recentemente e aguarda a convocação dos candidatos. A remuneração inicial do cargo é de R$ 7.436,29, segundo o edital.

Os planos de Danillo

O estudante ainda não sabe quando vai ocorrer a nomeação, mas pretende aceitar o cargo para o qual foi aprovado. Uma das exigências para assumir a vaga é ter 18 anos, idade que Danillo completou em fevereiro.

Um possível empecilho é o requisito de ter o curso técnico agrícola, com registro no conselho de classe, de acordo com o edital —representando 10% da nota final. Mas Danillo só tem o ensino médio completo.

"Minha nota da redação foi tão boa que, mesmo sem essa prova de título, eu não seria afetado. O curso só daria pontos a mais, pelo que entendi", diz. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos disse, em nota ao UOL, que "os candidatos devem cumprir todas as exigências previstas no edital", sem explicar ao certo o ponto citado acima.

Ainda não há informações sobre os locais em que os aprovados vão trabalhar. Caso passe em alguma universidade federal ainda neste ano, a ideia de Danillo é estudar e trabalhar ao mesmo tempo.

No entanto, tudo vai depender da localização do curso: ele mora em Teresina, e uma das opções de graduação é em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. "Se me chamarem, vamos ver, é muito longe", diz.

Estou esperando resultado do Sisu em dois cursos: medicina e engenharia aeroespacial. Já fui aprovado em algumas universidades particulares, pelo Fies, mas ainda estou vendo se compensa. Danillo Augustus de Oliveira

Por enquanto, o jovem segue estudando para o próximo Enem.

Danillo gosta da área de humanas Imagem: Arquivo pessoal

'Ele só quer estudar'

Atualmente, além de estudar, é claro, Danillo também dá mentoria para os amigos. Devido ao método de estudo que ele adotou, os colegas vieram pedir ajuda.

Eles acham engraçado que eu passei tão jovem em um concurso e pedem dicas para saber como me organizei. Eram 15 perguntas de direito, por exemplo, e acertei 12, estudando em um mês. Danillo Augustus de Oliveira

Essa foi a segunda vez que ele prestou um concurso. Na primeira, para diplomata, não foi aprovado. A mãe, Martha, que estava ao lado do filho durante a entrevista, comenta: "É para ele entender que a gente não vive só de vitória na vida."

Aliás, foi Martha quem o ajudou a estudar a parte de direito: ela é advogada. "Ele é muito focado e esforçado, só quer estudar. Eu até tento empurrá-lo para namorar, mas não tem quem o tire dos estudos."

"Ano passado, tinha pouco tempo livre. Estudava das 13h às 22h. Sábado e domingo era dia de simulado, das 13h até 19h", lembra o jovem. "Passava de oito a nove horas estudando. Hoje, é um pouco menos, estudo mais por conta própria, cerca de seis horas."

Os únicos momentos livres eram sábado de manhã e à noite e o finalzinho de domingo.

Estudante aguarda nomeação e resultado de vestibulares federais Imagem: Arquivo pessoal

Gosto pela área de humanas

Mesmo com medalhas em competições de matemática e química, o estudante conta que o que gosta mesmo é da área de humanas —as notas altas em redações não deixam mentir.

"Minha área de preferência sempre foi a de humanas: filosofia, história, geografia. Sempre tiro a melhor nota, mas estudo as outras por questão de necessidade."