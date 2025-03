Alimentação e bebidas sobem 0,70% no IPCA de fevereiro, afirma IBGE

O grupo Alimentação e bebidas saiu de um avanço de 0,96% em janeiro para alta de 0,70% em fevereiro, sexto aumento consecutivo, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,15 ponto porcentual para a taxa de 1,31% do IPCA do último mês.

A alimentação no domicílio aumentou 0,79% em fevereiro. Os destaques foram os aumentos nos preços do ovo de galinha (15,39%) e do café moído (10,77%). Por outro lado, ficaram mais baratos a batata-inglesa (-4,10%), o arroz (-1,61%) e o leite longa vida (-1,04%).

A alimentação fora do domicílio aumentou 0,47% em fevereiro, de acordo com o IBGE. O lanche subiu 0,66%, enquanto a refeição fora de casa avançou 0,29%.