Agência alemã conclui que vírus da covid provavelmente vazou de laboratório

O serviço de inteligência estrangeira da Alemanha em 2020 colocou em 80%-90% a probabilidade de que o coronavírus por trás da pandemia de covid-19 tenha sido liberado acidentalmente do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, informaram dois jornais alemães nesta quarta-feira.

De acordo com reportagem conjunta das publicações Die Zeit e Sueddeutscher Zeitung, a agência de espionagem alemã BND tinha indícios de que o instituto havia conduzido experimentos de ganho de função, por meio dos quais os vírus são modificados para se tornarem mais transmissíveis aos seres humanos para fins de pesquisa.

Também havia indícios de que inúmeras violações das normas de segurança ocorreram no laboratório, segundo os jornais.

A avaliação da agência de espionagem baseou-se em uma operação de inteligência não especificada com o codinome "Saaremaa", bem como em dados disponíveis publicamente. Ela foi encomendada pelo gabinete da chanceler da Alemanha na época, Angela Merkel, mas nunca foi publicada, segundo a reportagem.

A BND se recusou a comentar. Quando perguntado sobre a reportagem em uma entrevista coletiva, o chanceler que está deixando o cargo, Olaf Scholz, também se recusou a comentar na quarta-feira.

Os jornais informaram que a avaliação foi, no entanto, compartilhada com a Agência Central de Inteligência dos EUA em 2024.

Um porta-voz da CIA disse em janeiro que a CIA avaliou que é mais provável que a pandemia de Covid-19 tenha surgido de um laboratório do que da natureza.

A CIA afirmou na ocasião que tinha "baixa confiança" em sua avaliação e que ambos os cenários — origem laboratorial e origem natural — permaneciam plausíveis.

O governo da China diz que apoia e participou de pesquisas para determinar a origem da covid-19 e acusou Washington de politizar o assunto, especialmente por causa dos esforços das agências de inteligência dos EUA para investigar.

Pequim disse que não havia credibilidade nas alegações de que um vazamento de laboratório provavelmente causou a pandemia.

O Ministério das Relações Exteriores da China declarou no mês passado que o Instituto de Virologia de Wuhan nunca realizou nenhuma pesquisa de ganho de função sobre coronavírus e que não estava envolvido na criação ou no vazamento do vírus da covid-19.