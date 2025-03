'Amolação rápida e prática': afiador de facas faz sucesso e está por R$ 24

Nada é mais frustrante do que tentar cortar alimentos com uma faca cega. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou o afiador de facas da Mor. O produto é bem avaliado pelos consumidores da Amazon, destacando-se pela resistência e facilidade de uso.

O fabricante destaca que o afiador é compacto e fácil de armazenar, ocupando pouco espaço. Veja as características desse produto, o que diz quem usou e pontos de atenção:

O que diz a Mor sobre o afiador?

Modelo compacto

Estrutura em ABS e aço inoxidável

Fácil de armazenar, pois não ocupa muito espaço

Base ergonômica que se ajusta aos dedos

Polidor é feito de cerâmica de zircônio e o afiador é composto por metal tungstênio

Possui base antiderrapante, que evita deslizamentos sobre superfícies

Dimensões: 9,5 cm (comprimento) X 5 cm (largura)

Disponível em diferentes tamanhos, que variam de preço

O que diz quem usou?

Com mais de 19 mil avaliações, esse afiador de facas tem nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Quem usou elogia a facilidade de manuseio, eficiência no afiamento das facas e durabilidade do material.

Produto resistente e de fácil manuseio. Apesar de não se equiparar ao uso de pedras de amolar, cumpre bem o serviço de uma amolação rápida e prática para o dia a dia. Roosevelt Belchior Lima

É o melhor afiador de faca que existe. É muito pequeno, muito fácil e rápido de afiar faca, ocupa pouco espaço e a faca fica igual uma navalha. Charles

Minha esposa agradece todos os dias por essa compra. Não tem mais essa de "faca cega", após a compra desse afiador. Com o "peso" da marca Mor, há anos no mercado, temos a certeza de uma faca pronta para o dia a dia, seja para cortar peixes, carnes ou itens mais maleáveis. Recomendadíssimo. Gabriel Couto

O afiador é ótimo. Afiou muito bem as facas de cozinha, canivetes e facas de camping. Muito satisfeito. Recomendo. Rodrigo Ratton

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamam que o produto apresenta baixa eficiência ao amolar e afiar, exigindo muito esforço para conseguir facas afiadas.

É bem prático para afiações no dia a dia. A afiação da tesoura me decepcionou um pouco, mas para as facas é muito bom. Eugênio

Já tive modelos semelhantes de outras marcas na mesma faixa de preço que entregam muito mais. Até consegui amolar, mas é pouco eficiente, fazendo com que precise usar mais o produto, diminuindo sua vida útil. Demosthenes Moreira da Paz

Funciona, mas esperava ser mais eficaz. Você faz um esforço grande para pouco resultado e as peças se desgastam muito rápido. Junior

A faca não desliza bem, pois fica agarrando e dificulta a amolação, que também não é lá das melhores. Cliente Amazon

