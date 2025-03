Ações europeias se recuperam com esperanças de cessar-fogo na Ucrânia

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias se recuperaram nesta quarta-feira, após quatro sessões de quedas, devido ao otimismo em relação aos desdobramentos positivos do conflito entre a Ucrânia e a Rússia, enquanto um relatório de inflação dos Estados Unidos mais fraco do que o esperado também melhorou o humor de investidores.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,81%, a 541,25 pontos, interrompendo sua mais longa série de perdas desde dezembro.

Os EUA concordaram na terça-feira em retomar a ajuda militar e o compartilhamento de inteligência com Kiev, após a disposição da Ucrânia em aceitar uma proposta de cessar-fogo de 30 dias com a Rússia.

"Isso está gerando certo otimismo, uma vez que, se houver um cessar-fogo e um possível acordo de paz, isso poderá reduzir os custos de energia na Europa, o que trará muitos benefícios", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

A maioria dos setores do STOXX 600 registrou ganhos, com os de bancos e bens industriais e serviços na liderança.

O setor de saúde subiu 0,4% conforme a Roche ganhou 3,6%, e atingiu um pico em mais de dois anos, e a Zealand Pharma saltou mais de 37%, marcando seu melhor dia já registrado

Já o setor de varejistas, por outro lado, perdeu 3%, pressionado por uma queda de 7,5% na Inditex depois que a empresa controladora da Zara relatou um início mais lento em seu primeiro trimestre, iniciado em 1º de fevereiro.

Enquanto isso, uma leitura da inflação nos EUA mais fraca do que o esperado também melhorou o humor de investidores.

O STOXX 600 perdeu 1,7% na sessão anterior, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, dobrou as tarifas sobre produtos canadenses de aço e alumínio, uma medida que logo foi revertida.

O Canadá contra-atacou com tarifas retaliatórias, enquanto a Comissão Europeia disse que deverá impor contra-medidas semelhantes no próximo mês.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,53%, a 8.540,97 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,56%, a 22.676,41 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,59%, a 7.988,96 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 1,61%, a 38.307,11 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,57%, a 12.804,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,36%, a 6.763,06 pontos.