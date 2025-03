Zambelli será julgada no STF por porte ilegal de arma em caso de 2022 em SP

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) será julgada no STF por porte ilegal de arma. O ministro Gilmar Mendes liberou hoje o caso.

O que aconteceu

O julgamento virtual começará às 11h do próximo dia 21 e encerrará às 23h59 de 28 de março. Os ministros decidirão se condenam Zambelli pelo episódio em que ela apontou uma arma para um homem negro às vésperas do segundo turno das eleições de 2022.

Ao UOL, a deputada disse acreditar na Justiça. "Após todos saberem que houve um tiro disparado antes de eu sacar minha arma, da qual eu tinha porte federal, as pessoas entenderão que eu sou inocente", afirmou.

Zambelli se tornou ré em agosto de 2023, após o STF formar maioria. Apenas os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram. O Ministério Público Federal abriu uma acusação contra a deputada logo após o episódio, em 2022.

Em imagens gravadas na época, Zambelli atravessa a rua e entra em um bar de São Paulo com uma pistola empunhada. A parlamentar alegou que quis se defender após ter sido agredida e empurrada pelo homem, o jornalista Luan Araújo. Vídeos do momento da confusão, no entanto, mostram que isso não aconteceu. A deputada, na verdade, caiu sozinha.

Na versão de Araújo, a confusão começou depois que ele encontrou a deputada em um bar e mandou-a "tomar no cu". Ele relata que as pessoas que acompanhavam Zambelli começaram a filmar a discussão, até que o homem disse "te amo, espanhola", uma referência a uma provocação do senador Omar Aziz (PSD-AM). Foi nesse momento que a parlamentar se desequilibrou, caiu e passou a correr atrás dele com a arma.

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) afirmam que o episódio custou votos que poderiam ter mudado o resultado da eleição. O ex-presidente perdeu para Lula por uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos.