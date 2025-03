Xampu antiqueda Vichy está em oferta por R$ 100: 'Resultado excelente'

O xampu Vichy Dercos Antiqueda Energy+, que promete fortalecer o couro cabeludo e revitalizar a saúde dos fios, está com 23% de desconto hoje, saindo por R$ 99,90 na Amazon.

O produto foi o mais comprado pelos leitores do Guia de Compras UOL em 2024 na categoria de produtos para os cabelos.

Confira a seguir a fabricante diz sobre ele e opiniões de consumidores.

O que a Vichy diz sobre esse xampu?

Combate a queda capilar promovendo a saúde dos fios;

Promete trazer volume duradouro e vitalidade ao cabelo;

Estimula o fortalecimento dos fios desde a raiz;

Fórmula enriquecida com aminexil, niacinamida, AHA e vitamina E, ingredientes conhecidos por auxiliar no crescimento e fortalecimento dos fios;

Recomendado para cabelos que enfrentam queda ou que estão ralos.

O que diz quem o comprou?

Na Amazon, são mais de 3,8 mil avaliações do produto, com nota média de 4,7 (sendo cinco a máxima). Confira a seguir o que alguns consumidores disseram sobre o xampu:

Comecei a usar por indicação do meu dermatologista. Hoje já não consigo ficar sem ele. Tem um cheiro maravilhoso e ajuda muito na queda. Você já sente a diferença nos primeiros dias de uso. O cabelo fica leve e brilhoso e dá um bom volume!

Jessica

Funciona. Estou usando o produto tem mais de um mês e o resultado foi excelente.

Louise

O produto rende muito e cumpre com a sua função de cuidar da queda do cabelo, que, no meu caso, reduziu demais a cada lavagem.

Rafael R.

Minha queda de cabelos melhorou 99%.

Carina Catani

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores não obtiveram o resultado desejado e relataram que a queda continuou ou que o aspecto final dos cabelos não ficou bom.

Infelizmente o produto não atendeu às expectativas. Foi recomendado por uma dermatologista para oleosidade e queda, porém não vi melhoras, além de deixar o cabelo com um aspecto estranho. Ladrelfa

Eu esperava mais! Ele é muito caro para pouco resultado.

Mara

Não funcionou no meu cabelo. Já faz duas semanas de uso, e a queda continua.

Márcia R.

