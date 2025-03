Josias: Decisão da Anac sobre Voepass vem bem, mas chega tarde

A decisão da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) sobre a suspensão das operações da Voepass vem bem, mas chega tarde, sete meses após acidente com aeronave da empresa em Vinhedo (SP), avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Não parece que a Anac está executando adequadamente o seu papel. Nesse caso específico, a suspensão das operações da Voepass vem bem, mas chega tarde. Josias de Souza, colunista do UOL

No dia 9 de agosto de 2024, um avião da empresa caiu em Vinhedo, cidade localizada no interior de São Paulo, a 75 km da capital paulista, matando 62 pessoas. A fiscalização na empresa, a partir da tragédia, resultou na decisão tomada hoje, sete meses depois.

A Anac concluiu que a companhia aérea demonstrou não atender "às condicionantes estabelecidas para a continuidade da operação dentro dos padrões de segurança exigidos", conforme apurou a colunista do UOL Andreza Matais.

[A decisão da Anac] Vem bem porque foi fundamentada em argumentos vinculados à segurança de voo. Então a segurança está acima de qualquer outro argumento. E chega tarde porque ocorre sete meses depois de um acidente que envolveu um avião da Voepass, um acidente que matou 62 pessoas.

Depois desse acidente, instalou-se uma fiscalização na Voepass. Será que não demorou a Anac a acordar? E nessa fiscalização, o que se argumenta é que verificou-se que há uma incapacidade da Voepass de solucionar irregularidades identificadas durante a supervisão.

Aí mencionam-se ali violações que podem colocar os padrões de segurança em risco. As aeronaves ficam pouco tempo em solo, levantam o voo rapidamente, dá a entender que falta efetivamente uma manutenção adequada, que há uma degradação na eficiência desse sistema de gestão da empresa. Então, foram apontadas irregularidades [para a sua suspensão].

Mas isso não deveria ter sido visto antes? Será que a Anac não falhou na sua tarefa de fiscalizar? Será que nós não poderíamos ter hoje 62 pessoas respirando vivas? Fica, Fabíola, aparente. Então essa é a dúvida que, evidentemente, houve uma falha da Anac. Josias de Souza, colunista do UOL

Perito: 'A meu ver, decisão da Anac foi acertada'

Ao UOL News, Daniel Calazans, perito aeronáutico e forense, afirmou que a decisão da agência, em princípio, foi acertada, mas questionou se houve ou não uma suposta demora na suspensão.

Uma suspensão como essa tem critérios objetivos. Então, técnicos vão avaliar os protocolos objetivamente e, se a empresa estiver dentro dos critérios, continua voando. Se estiver fora, em não conformidade, será suspensa. Então, se houve uma avaliação, e nesta avaliação foram encontradas não conformidades, a decisão foi acertada.

[Mas] conversando com vários pilotos hoje pela manhã, alguns colegas me fizeram essa pergunta. Desde quando, as pendências estão latentes? Por que essa suspensão agora? Ou se esses itens avaliados já estavam comprometendo a segurança antes da suspensão? Não posso afirmar, mas eu faria essa pergunta para a Anac. Daniel Calazans, perito aeronáutico

O que diz a Voepass

Em nota, a Voepass disse ter recebido a notificação da Anac e afirmou que vai trabalhar para "garantir os níveis de segurança exigidos pela agência reguladora".

Essa decisão tem um impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e contam com seu serviço, por isso, [a Voepass] colocará todos seus esforços para retomar a operação o mais breve possível.

Voepass, em nota após decisão da Anac

A Voepass tem atualmente seis aeronaves. A operação inclui 15 localidades com voos comerciais e duas com contratos de fretamento. São 22 destinos e 56 rotas com voo direto, como Belo Horizonte (MG) - Porto Seguro (BA).

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: