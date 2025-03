Polícia destrói resort de luxo do traficante Peixão; carpas são resgatadas

As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro demoliram, hoje, o resort de luxo do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão, apontado como um dos líderes da facção TCP (Terceiro Comando Puro).

O que aconteceu

Resort de luxo do traficante ocupava área de proteção ambiental. O imóvel ficava localizado na comunidade Parada de Lucas, no Complexo de Israel, área de atuação da organização criminosa na zona norte do Rio. O empreendimento foi construído com dinheiro ilícito e era uma espécie de área de lazer para Peixão, com academia, sauna e até um lago artificial.

Carpas mantidas no local foram resgatados pelos agentes. Os animais serão levados para um criadouro que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Máquinas da PMRJ foram utilizadas para demolir o resort. Imagens e vídeos divulgados pelas autoridades mostram os empreendimentos sendo demolidos e equipamentos de ginástica, recuperados pelos agentes. Os aparelhos serão levados para a Cidade da Polícia e usados para o treinamento de policiais, informou a PCRJ.

Estrela de Davi, símbolo da facção, também foi demolida. Peixão é evangélico e um ferrenho seguidor de Israel. Ele costuma usar referências bíblicas nas áreas dominadas pelo TCP. Entre os objetos recuperados pelos policiais hoje estão bíblias e outros símbolos religiosos.

Demolição de resort é um recado "contundente" aos traficantes. "A gente tem que dar um tratamento mais rigoroso, incisivo e contundente contra estes narcotraficantes que são, na verdade, narcoterroristas que atiram contra a população para fazer cessar a operação policial", afirmou o delegado Felipe Curi.

Pelo menos três suspeitos foram presos. Um dos detidos é um homem que estava foragido da Justiça do Rio, outro foi flagrado com moto roubada, e um terceiro estava de posse de um rádio e coquetel molotov. Peixão, que possui mais de 20 mandados de prisão em aberto, não foi localizado.

Como era o imóvel

Fica isolado no chamado Complexo de Israel e é investigado como possível ponto de encontro da organização criminosa. O Complexo de Israel engloba as comunidades do Vigário Geral, Cinco Bocas, Pica-Pau, Cidade Alta e Parada de Lucas, onde está localizada a propriedade.

Resort inclui, na verdade, pelo menos dois imóveis. A área comum do complexo tem um imenso espaço de lazer, com direito a uma praia e lago artificiais com carpas, cercados de muita areia e coqueiros, além de um pedalinho para passeios.

Lago artificial da residência de luxo do traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão Imagem: Divulgação/PCRJ

Espaço para festas e churrasqueira coberta recebiam encontros da chefia do tráfico. A informação é do jornal O Globo, que ainda revelou que havia uma academia e sauna para os cuidados pessoais de Peixão.

Banheiros eram equipados com hidromassagem. Além disso, todas as dependências possuíam acabamentos e revestimentos novos. "Tínhamos o endereço dele, que ficava em um verdadeiro oásis de luxo em Parada de Lucas. [...] Uma casa que poderia ser equivalente a um resort na região sul fluminense", comentou o delegado Fábio Asty, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas à Veja Rio em outubro do ano passado, quando o local foi descoberto pela polícia.

Piscina ainda completava o conforto. À beira dela, assim como em outros pontos da casa, estão destacadas imagens da estrela de Davi, símbolo judaico, porque Peixão é evangélico. Embora sua mãe seja umbandista, de acordo com a TV Globo, o traficante teria adotado a fé evangélica há, pelo menos, oito anos.