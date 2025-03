Vagas de emprego em aberto nos EUA sobem em janeiro; demissões caem

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos subiram em janeiro, mas é provável que a demanda por mão de obra diminua nos próximos meses, em meio a preocupações de que as tarifas e os cortes de gastos do governo do presidente Donald Trump possam causar uma forte desaceleração na atividade econômica.

As vagas de emprego, uma medida da demanda de mão de obra, aumentaram em 232.000 para 7,74 milhões no último dia de janeiro, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório Jolts nesta terça-feira.

Os dados de dezembro foram revisados para baixo, mostrando 7,508 milhões de vagas, em vez dos 7,600 milhões informados anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters haviam previsto 7,63 milhões de vagas em aberto.

A política comercial de Trump, marcada por tarifas que vão e voltam contra Canadá e México, tem abalado a confiança das empresas e dos consumidores.

Trump, que dobrou as tarifas sobre os produtos chineses para 20% e aumentou as taxas sobre importações de aço e alumínio, além de ameaçar parceiros comerciais com tarifas recíprocas, recusou-se a comentar no domingo se a economia norte-americana pode sofrer uma desaceleração.

Além disso, o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês), do bilionário Elon Musk, tem demitido milhares de funcionários em uma campanha sem precedentes para reduzir o tamanho do governo e cortar gastos.

As demissões caíram em 34.000 para 1,635 milhão em janeiro, segundo o relatório. Mas as oportunidades continuam se esgotando, uma vez que a cautela prevalece entre os empregadores. As contratações aumentaram em 19.000 para 5,393 milhões.

(Por Lucia Mutikani)