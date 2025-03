Utah está prestes a se tornar primeiro Estado dos EUA a banir flúor no sistema público de água

Por Brad Brooks

(Reuters) - Utah está prestes a se tornar o primeiro Estado dos EUA a proibir o uso de flúor nos sistemas públicos de água, depois que o governador de Utah, Spencer Cox, disse que sancionaria uma lei nesse sentido.

O uso do mineral, que é adicionado à água para fortalecer o esmalte dos dentes e promover a saúde bucal, tem sido uma questão política polêmica em alguns Estados há décadas.

A proibição de Utah, prevista para começar no início de maio, ocorre após a nomeação do secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., que se opõe à adição de flúor aos sistemas públicos de água e disse que o presidente republicano Donald Trump pedirá o fim de seu uso.

"Não é um projeto de lei com o qual eu me identifico muito; não é um projeto de lei com o qual eu me importo muito, mas é um projeto de lei que eu sancionarei", disse Cox, um republicano, em uma entrevista no fim de semana à estação de televisão ABC4 de Utah.

O Havaí não usa flúor em seus sistemas públicos de água, mas não tem nenhuma proibição específica em todo o Estado contra essa prática.

A deputada de Utah Stephanie Gricius, republicana e principal patrocinadora do projeto de lei, disse que ele permite que os farmacêuticos prescrevam flúor para aqueles que desejam a proteção dos dentes com o mineral.

"Acredito na escolha individual quando se trata das prescrições que colocamos em nossos corpos e o flúor é regulamentado pelo governo federal como uma prescrição", escreveu Gricius em um email. "A fluoretação da água na comunidade e o consentimento informado, que é fundamental para o bom atendimento à saúde, não podem coexistir."

Gricius observou que apenas dois dos 29 condados de Utah atualmente adicionam flúor à água e que, ao permitir que os cidadãos obtenham comprimidos de flúor de um farmacêutico, seu projeto de lei torna mais fácil para os cidadãos de todo o Estado obterem flúor, caso desejem fazê-lo.

A Associação Dental Americana enviou uma carta ao governador Cox pedindo que ele vetasse o projeto.

A associação observou que cerca de 50% dos residentes de Utah residem nos dois condados que atualmente adicionam flúor à água. Ela citou dados do Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Utah que mostram que as áreas do Estado sem flúor na água tiveram um aumento nas doenças dentárias, enquanto as áreas com flúor tiveram uma redução.

A associação também apontou para as estimativas do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, que mostram que a água tratada com flúor economiza cerca de US$6,5 bilhões por ano em custos de tratamento dentário em todo o país.

PREOCUPAÇÕES COM A SAÚDE

Aqueles que se opõem ao uso de flúor na água dizem que ele está associado a vários problemas de saúde, incluindo certos tipos de câncer e menor capacidade cognitiva entre as crianças.

A Sociedade Americana do Câncer, em seu site, diz que o consenso geral entre as revisões científicas que examinam as possíveis ligações entre o flúor e o câncer não mostra nenhuma evidência forte que ligue os dois. Entretanto, a sociedade afirma que são necessários mais estudos.

Em janeiro, pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde dos EUA, que analisaram 74 estudos de 10 países, concluíram que o QI era mais baixo em crianças com maior exposição ao flúor.

Os resultados "apoiam as preocupações das populações vulneráveis que vivem em comunidades com água fluoretada", disse um editorial que acompanhou o relatório do instituto. Um segundo editorial, no entanto, detalhou vários pontos fracos das análises do instituto e alertou que a política pública sobre o flúor não deve ser afetada pelo estudo.

No ano passado, um juiz federal da Califórnia ordenou que a Agência de Proteção Ambiental dos EUA reforçasse as regulamentações sobre o flúor na água potável, afirmando que o composto representa um risco potencial irracional para as crianças nos níveis atualmente típicos em todo o país. A EPA, sob o comando do ex-presidente Joe Biden, recorreu dessa decisão.

Cerca de 63% de todos os norte-americanos têm flúor em seus sistemas de água comunitários, de acordo com as estatísticas do CDC em 2022, os dados mais recentes disponíveis.

Na maior parte do mundo, o flúor não é adicionado ao abastecimento público de água. Alguns países adicionam flúor ao sal de cozinha. Em algumas regiões, os níveis de flúor na água são naturalmente altos.

(Reportagem de Brad Brooks, no Colorado; reportagem adicional de Andrew Hay, no Novo México)