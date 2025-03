USDA prevê alta de 1,3% nas importações de carne bovina pela China em 2025

São Paulo, 11 - As importações de carne bovina pela China devem crescer 1,3% em 2025, mostra o escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Pequim. O volume deve ser de 3,825 milhões de toneladas em equivalente carcaça, superior aos 3,775 milhões de toneladas estimadas para 2024. O desempenho reflete a necessidade do país de manter o abastecimento diante de uma leve queda na produção doméstica.A produção de carne bovina na China deve recuar para 7,74 milhões de toneladas em 2025, ante 7,78 milhões de toneladas projetadas para 2024. O número de abates também deve diminuir, de 52,49 milhões de cabeças para 50,65 milhões, devido à redução no rebanho de animais prontos para o abate. Mesmo com a leve alta nas importações, o consumo interno de carne bovina deve cair marginalmente, passando de 11,587 milhões de toneladas em 2024 para 11,547 milhões em 2025. SuínosA China deverá reduzir ligeiramente suas importações de carne suína em 2025, passando de 1,307 milhão de toneladas em 2024 para 1,3 milhão de toneladas, uma queda de 0,54%, segundo estimativa é do escritório do USDA em Pequim. Essa diminuição se deve à fraca demanda do consumidor, resultante da desaceleração econômica. "Além disso, fontes da indústria informam que a carne suína importada não está se movimentando tão rapidamente no mercado quanto anteriormente, e os comerciantes parecem ter estoques adequados", disse o USDA em relatório.O USDA também prevê estabilidade nas compras externas de matrizes suínas, com 4 mil animais por ano. "O consenso é de que o plantel suíno da China se recuperou após a forte redução causada pela peste suína africana (PSA), e que os membros da indústria suína verticalmente integrada melhoraram o gerenciamento dos plantéis. Além disso, os números de matrizes estão sendo atendidos principalmente por raças nacionais, complementados por importações modestas", explicou o USDA.Em 2025, a produção chinesa de suínos deverá atingir 705 milhões de cabeças, praticamente estável em relação aos 704,97 milhões de cabeças de 2024. Segundo o USDA, o crescimento marginal será impulsionado "por um estoque de matrizes que começou a crescer no segundo semestre de 2024".A produção de carne suína está prevista para 57 milhões de toneladas, uma redução de 0,11% em relação aos 57,06 milhões de toneladas de 2024. "A produção de carne suína diminuirá em 2025 devido à expectativa de menos suínos para abate e à fraca demanda por carne suína", afirmou o relatório. Além disso, o USDA estima que a produção no segundo semestre de 2025 será maior do que no primeiro semestre, pois as empresas devem reagir aos sinais de preços no fim de 2024 e no início de 2025, começando a aumentar a produção.