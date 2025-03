Ucrânia concorda em aceitar cessar-fogo imediato de 30 dias, diz declaração conjunta com EUA

JEDDAH, Arábia Saudita (Reuters) - A Ucrânia concordou em aceitar uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato de 30 dias do conflito no país e em tomar medidas para restaurar uma paz duradoura após a invasão da Rússia, de acordo com uma declaração conjunta dos EUA e da Ucrânia nesta terça-feira.

Os dois lados, reunidos na Arábia Saudita, também concordaram em concluir o mais rápido possível um acordo para o desenvolvimento de recursos minerais essenciais da Ucrânia, segundo o comunicado.

(Por Daphne Psaledakis)