Ucrânia ataca Moscou horas antes de reunião com os EUA

A Ucrânia realizou durante a noite um dos maiores ataques com drones a Moscou desde o início da guerra há três anos.

Pelo menos três pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Prédios residenciais foram danificados, e alguns voos, cancelados.

O governo russo afirmou ter derrubado 337 drones ucranianos em todo o país, 91 deles na região de Moscou.

O ataque ocorreu na véspera de uma reunião na Arábia Saudita entre o secretário de Estado americano, Marco Rubio, e ministros ucranianos para discutir uma proposta de cessar-fogo com os russos.

É o primeiro encontro de alto escalão entre os EUA e a Ucrânia desde o bate-boca entre Trump e Zelensky na semana retrasada. Após o episódio, os EUA suspenderam a ajuda militar e o fornecimento de inteligência à Ucrânia.

Duterte é preso por ordem do Tribunal Penal Internacional

O ex-presidente das Filipinas Rodrigo Duterte (2016-2022) foi preso hoje por determinação do Tribunal Penal Internacional (TPI) pela acusação de "crimes contra a humanidade".

Segundo grupos de defesa dos direitos humanos, a polícia e milícias com apoio tácito do governo mataram cerca de 30 mil pessoas durante a chamada "guerra às drogas" promovida por Duterte.

De acordo com um relatório da ONU, a maioria das vítimas eram homens jovens de bairros pobres, e relatos davam conta de abuso de poder "sistemático".

Duterte foi detido pela polícia filipina no aeroporto de Manila, ao voltar de Hong Kong. Em um vídeo gravado logo após a prisão, Duterte aparece questionando os motivos da detenção. "Qual é a lei e o que eu cometi?"

Sua filha Sara Duterte disse que ele será enviado a Haia, onde fica a sede do tribunal, na Holanda.

Aos 79 anos, o ex-presidente, que deixou o cargo com altos índices de popularidade, ainda é uma figura influente na política local. Sara Duterte é vista como uma provável candidata à presidência na eleição prevista para 2028.

Queda do governo português é iminente

O parlamento português deve derrubar o governo do primeiro-ministro Luís Montenegro, de centro-direita, em uma votação prevista para hoje à tarde.

Montenegro convocou a votação de confiança no governo após a oposição ameaçar abrir uma investigação parlamentar sobre suspeitas de corrupção.

Ele é acusado de receber pagamentos indevidos por meio de uma empresa de consultoria que fundou em 2021, quando estava fora da política, e que transferiu para sua mulher e filhos.

O Partido Socialista e o Chega, de extrema-direita, já anunciaram que votarão contra o governo.

Se a moção de confiança for derrotada, Portugal terá sua terceira eleição em quatro anos. Montenegro, da Aliança Democrática, lidera há 11 meses um governo minoritário, após eleições que registraram um grande avanço do partido anti-imigração Chega.

Alívio nas bolsas pelo mundo

Depois do pior dia das bolsas americanas no ano, os mercados pelo mundo mostraram uma relativa estabilidade nesta terça-feira.

As principais bolsas da Ásia abriram em forte queda, mas reduziram as perdas ao longo do pregão. No meio da manhã, os principais índices das bolsas da França e da Alemanha registravam ligeira alta, e o FTSE 100, de Londres, pequena queda.

Os índices futuros das bolsas americanas também apontavam para uma pequena recuperação.

Ontem, o Nasdaq, índice americano de empresas de tecnologia, caiu 4%, o pior resultado em quatro anos. O S&P 500 registrou queda de 2,7% — a maior do ano.

A tensão nos mercados foi provocada por temores de uma recessão nos EUA e agravada por uma entrevista de Trump no domingo. O presidente americano se recusou a descartar o risco de uma retração econômica como resultado de sua política de aumento de tarifas de importação.

Argentina julga acusados por morte de Maradona

Um tribunal de Buenos Aires inicia hoje o julgamento de sete profissionais de saúde acusados de homicídio pela morte de Diego Maradona, em 2020.

Os médicos, enfermeiros e cuidadores são acusados de negligência criminosa e podem ser condenados entre 8 e 25 anos de prisão.

De acordo com a autópsia, Maradona morreu de um ataque cardíaco. A acusação, porém, afirma que os médicos e outros profissionais seguiram um curso de ação que sabidamente poderia levar à morte do jogador.

Maradona morreu em casa, enquanto se recuperava de uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro.

Candidato do Brasil é o novo chefe da OEA

Apoiado pelo Brasil, o chanceler do Suriname, Albert Ramdin, foi eleito ontem para o cargo de secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, em substituição ao uruguaio Luis Almagro.

Ramdin foi o único candidato após a desistência do chanceler paraguaio, Rubén Ramírez Lezcano. Ramírez contava com o apoio da Argentina e de El Salvador e havia estado recentemente com Trump.

Segundo o colunista do UOL Jamil Chade, ele retirou sua candidatura após uma articulação liderada pelo Brasil que deixou o paraguaio isolado.

Sem citar os EUA, o novo secretário-geral afirmou em seu primeiro discurso que o "multilateralismo é o instrumento mais importante" e que "nenhum país pode solucionar os desafios sozinho".

A rejeição às instituições de cooperação internacional tem sido uma das principais marcas da política externa de Trump.