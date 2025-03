Ucrânia faz ataque e mata três em Moscou horas antes de encontro com EUA

Do UOL, em São Paulo

A Ucrânia lançou centenas de drones contra a Rússia na madrugada de hoje. Foi o maior ataque ucraniano desde o início da guerra, há três anos.

O que aconteceu

Capital foi um dos principais alvos. Cerca de 91 drones sobrevoaram Moscou e seus arredores. Outros 126 foram abatidos sobre a região de Kursk, na fronteira entre os dois países.

Rússia diz que todos os drones foram interceptados pelo seu sistema de defesa aérea. Por medida de segurança, voos foram suspensos nos quatro principais aeroportos de Moscou e outros dois aeroportos foram fechados nos arredores.

Destroços dos projéteis mataram três pessoas e deixaram 17 feridas. As vítimas fatais eram funcionários de um armazém de carnes.

Imagens mostram que prédios residenciais perto de Moscou pegaram fogo após serem atingidos pelos destroços. Alguns ficaram com janelas quebradas e buracos nos telhados. Os trilhos de uma estação ferroviária a cerca de 30 km de Moscou também foram danificados.

Um policial no telhado de um prédio residencial danificado em Moscou, Rússia, 11 de março de 2025 Imagem: Stringer/REUTERS

Uma loja danificada no ataque de drones da Ucrânia em Domodedovo, na região de Moscou, em 11 de março de 2025 Imagem: Governor Andrei Vorobyov/via REUTERS

Ataque ocorreu horas antes de encontro com EUA

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se encontra hoje com representantes dos EUA e dirigentes sauditas para negociar um acordo de paz. O encontro na cidade costeira de Jidá é o primeiro de alto escalão desde o confronto verbal entre Zelensky e Donald Trump na Casa Branca.

Ucrânia quer "forçar" Rússia a aceitar uma trégua aérea. A medida foi proposta pela Ucrânia como condição para possíveis negociações visando acabar com a guerra. "Este é outro sinal para [Vladimir] Putin se interessar por uma trégua aérea", disse Andriy Kovalenko, porta-voz do Centro Contra a Desinformação do governo ucraniano.

Secretário americano elogiou proposta ucraniana. "Este é o tipo de concessão necessário para acabar com o conflito", afirmou Marco Rubio, que lidera a delegação americana em Jidá.

As negociações acontecem em um momento delicado para Kiev na linha de frente da guerra, onde suas tropas estão em desvantagem numérica e de munições. Durante o fim de semana, a Rússia reivindicou avanços importantes na região de Kursk, ocupada parcialmente pelos ucranianos, e também relatou progressos na região ucraniana de Sumy pela primeira vez desde 2022.

Situação entre EUA e Ucrânia se acalmou nos últimos dias após Trump declarar que Zelesnky estava disposto a negociar. Antes, ele acusou o ucraniano de ser um "ditador ingrato" que não queria a paz. Ao mesmo tempo, Trump começou a ameaçar Moscou com a adoção de novas sanções, depois de semanas de aproximação com Putin.

*Com informações de RFI e AFP