Ucrânia apoia proposta dos EUA para cessar-fogo de 30 dias na guerra com a Rússia

A Ucrânia apoia uma proposta dos Estados Unidos de um cessar-fogo de 30 dias com a Rússia, e Washington aceitou retirar as restrições à ajuda militar e ao compartilhamento de dados de inteligência, informaram em um comunicado nesta terça-feira (11) as partes, após uma reunião na Arábia Saudita.

Após os diálogos, realizados em Jidá, às margens do mar Vermelho, ambas as partes também concordaram em selar "o mais rápido possível" um acordo para que os Estados Unidos possam explorar recursos minerais ucranianos, segundo o comunicado.

"A Ucrânia declarou estar disposta a aceitar a proposta americana de instaurar um cessar-fogo imediato e provisório de 30 dias, que pode ser prorrogado por mútuo acordo e que está sujeito à aceitação e implementação simultânea pela Federação Russa", afirma o texto.

"Os Estados Unidos explicarão à Rússia que a reciprocidade russa é a chave para a paz", acrescenta o comunicado.

Além disso, "os Estados Unidos retirarão imediatamente a suspensão sobre o compartilhamento de relatórios de inteligência e retomarão a ajuda para a segurança da Ucrânia".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia encerrado a ajuda à Ucrânia após um desastroso encontro com o par ucraniano, Volodimir Zelensky, no final de fevereiro na Casa Branca.

