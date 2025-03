Trump, referindo-se às tarifas, diz que EUA "tinham que fazer isso"

(Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que "tinha que fazer isso", com relação à sua decisão de aumentar as tarifas sobre as importações dos EUA, e que os mercados vão oscilar para cima e para baixo ao longo do tempo.

Ele fez os comentários na Casa Branca aos repórteres, dizendo que as políticas eram necessárias para que os empregos nos EUA voltassem e fábricas fossem abertas.

(Reportagem de Jeff Mason)