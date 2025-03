Trump ainda não conversou com futuro premiê do Canadá, diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não conversou com o futuro primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta terça-feira, depois que Trump impôs uma tarifa adicional de 25% sobre as importações de aço e alumínio do Canadá.

Leavitt disse que o telefone de Trump está sempre aberto aos líderes que desejem falar com ele.

Ela afirmou que Trump dobrou as tarifas sobre os metais canadenses para 50% depois que o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, impôs uma taxa de 25% sobre as exportações de eletricidade para os EUA.

"Foi uma declaração de retaliação devido à escalada da retórica que vimos de Ontário, no Canadá", disse ela.

(Por Jeff Mason e Andrea Shalal)