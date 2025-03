Território dinamarquês cobiçado por Trump, Groenlândia vai às urnas por independência

Os groenlandeses são convocados às urnas nesta terça-feira (11) para eleger os membros de seu parlamento. Neste território autônomo da Dinamarca, sopram ventos fortes de independência, mas o futuro é incerto, enquanto Donald Trump continua alternando, desde seu retorno à Casa Branca, entre propostas de compra e ameaças implícitas de anexação forçada do território aos EUA. Todos as três siglas que concorrem aos assentos no Congresso groenlandês são a favor da independência total do território.

Em 4 de março, durante seu discurso sobre o Estado da União ao Congresso, o presidente dos EUA foi mais uma vez muito ambíguo sobre a questão da Groenlândia, cuja "população muito pequena", vivendo em "um pedaço de terra muito, muito grande", ele descreveu como "um povo incrível", para muitos risos. Os Estados Unidos, disse ele, apoiam "firmemente" o direito da Groenlândia de determinar seu "próprio futuro" e, se assim o desejarem, "dão as boas-vindas" ao país para terem "sucesso". Mas acrescentou, numa espécie de delírio clínico ou mesmo ma-fé crônica: "Acho que vamos conseguir [anexá-lo]. De uma forma ou de outra, vamos conseguir.

Diante dessa nova ameaça implícita de anexação, "não queremos ser nem norte-americanos nem dinamarqueses", reiterou o líder da Groenlândia, Mute Egede, em uma entrevista à televisão dinamarquesa DR, em 10 de março, às vésperas das eleições para o Inatsisartut, o parlamento da ilha, onde ele deve ser reeleito nesta terça-feira.

Egede, que comemora seu 38º aniversário no dia da eleição, lamentou os comentários que não tratam seu povo "com respeito". Em um momento em que "a ordem mundial está sendo abalada em muitas frentes", ele observou que o presidente vizinho estava se mostrando "muito imprevisível" e, como resultado, "preocupando as pessoas".

O que aconteceu recentemente, o que o presidente norte-americano disse e fez, fez com que não quiséssemos estar tão próximos [dos Estados Unidos, nota do editor] como talvez quiséssemos estar no passado.

"Momento de grande conscientização"

À esquerda do espectro político groenlandês, o partido Inuit Ataqatigiit, do qual Mute Egede faz parte, ultrapassou seu aliado anteriormente majoritário, a formação Siumut, há quatro anos. Desta vez, com seus 39 candidatos, ele vai às urnas com um perfil mais global, enquanto seu parceiro de coalizão apresenta 51 candidatos. Por enquanto, ambos têm cerca de dez deputados cada. O Naleraq, fundado por um ex-primeiro-ministro da Siumut, tem quatro deputados e 62 candidatos. Todas as três siglas são a favor da independência.

Não queremos ser colonizados duas vezes.

Em uma pesquisa de opinião realizada após a primeira ameaça de anexação de Donald Trump em 7 de janeiro, 85% dos quase 57.000 groenlandeses entrevistados não tinham intenção de se tornar parte dos Estados Unidos. E Kira, uma estudante de 25 anos recentemente entrevistada pela correspondente da RFI, Ottilia Ferey, na capital da Groenlândia, Nuuk, é uma delas: "Tudo isso nos faz rir, mas não somos objetos. Não queremos ser colonizados duas vezes.

'Nem americanos, nem dinamarqueses': nativos da Groenlândia celebram identidade após ameaças de Trump

"Queremos ser nós mesmos, e chegou a hora", diz Kira, em sintonia com os comentários de Ano Novo de seu primeiro-ministro. Sob o domínio dinamarquês há séculos, os habitantes da maior ilha do mundo são fortemente inuítes, e os comentários do magnata do setor imobiliário às vezes podem chocá-los.

Não está fora de questão que os groenlandeses possam ser convocados a votar em um referendo sobre a independência este ano. Sem medir, pode ser que Donald Trump tenha conseguido reforçar seu forte desejo de emancipação, mesmo que isso levante muitas questões.

"Esse interesse pela Groenlândia é como um momento de grande conscientização", diz Qupanuk Olsen, 40 anos, um candidato da bandeira Naleraq. Os groenlandeses estão realmente começando a perceber que são muito mais valiosos do que pensavam. Eu vejo isso como algo muito, muito positivo. Se Trump respeita a vida democrática da Groenlândia, como ele diz que faz, quem ele encontrará para aceitar até mesmo sua proposta de aquisição? Atassut (dois deputados), Demokraatit (três) e até mesmo o novato do bloco, Qulleq: será que os partidos menores querem isso?

"O que me preocupa? Sustentabilidade ambiental"

Em circunstâncias normais, essas eleições passariam completamente despercebidas. Mas, desta vez, elas estão sendo vigiadas de perto pela Dinamarca e por toda a União Europeia. As autoridades da Groenlândia deram atenção especial ao financiamento estrangeiro ou anônimo, bem como à interferência on-line. Tentativas de Washington, bem como da China e da Rússia, foram visadas. Além da posição geográfica da Groenlândia como uma encruzilhada estratégica no Ártico, seu subsolo a torna um território cobiçado.

Minerais cobiçados

O subsolo é infinitamente rico em minerais cobiçados pela indústria, especialmente terras raras. Empresas australianas, chinesas e canadenses estão fazendo prospecção na Groenlândia, onde a questão dos recursos é particularmente sensível. A equipe que está saindo fez dos riscos de radioatividade uma prioridade. "Foi objeto de um processo judicial envolvendo uma ação de vários bilhões de dólares contra o governo da Groenlândia, que retirou suas autorizações", explica Dwayne Menezes, diretor do think tank Polar Research and Policy Initiative, em Londres.

De acordo com o Geological Survey of Denmark and Greenland (Geus), a ilha do extremo norte abriga 36,1 milhões de toneladas de recursos de terras raras. E, de acordo com o último relatório do US Geological Survey (USGS), as reservas, que correspondem a recursos econômica e tecnicamente recuperáveis, estão na casa de 1,5 milhão de toneladas. Tudo isso entre muitas outras riquezas reais ou supostas. Mas não há nada que diminua o fato de que a Groenlândia é a segunda maior calota de gelo do mundo, e seu estado é motivo de grande preocupação para a comunidade científica global.

As opiniões dos Estados Unidos sobre a Groenlândia vêm de longa data. O território pertence à sua zona de interesse, conforme definido pela Doutrina Monroe em 1823. Washington propôs comprá-la pela primeira vez no mesmo ano que o Alasca, em 1867. E alguns anos depois de uma segunda tentativa, durante a Primeira Guerra Mundial em 1917, os Estados Unidos compraram as Ilhas Virgens de Copenhague, graças ao reconhecimento do interesse da Dinamarca na Groenlândia, em 1916.

Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumiram o controle das ilhas, antes de devolvê-las no final do conflito, enquanto construíam uma infraestrutura militar sob um acordo específico.

Na véspera da eleição, Donald Trump lançou uma última tentativa em sua rede social, enquanto a pesquisa organizada na Groenlândia após seu retorno ao poder sugeriu que 6% dos entrevistados ainda eram a favor de sua proposta de aquisição (e 9% estavam indecisos).

Dessa vez, não houve sequer uma sugestão de anexação, mas apenas "bilhões de dólares" de investimento, além da manutenção do guarda-chuva americano. "Os Estados Unidos apoiam firmemente o direito do povo da Groenlândia de determinar seu próprio futuro", prometeu o presidente republicano, sem digressões desta vez.