Terminal Portuário de São Luís (TPSL) é habilitado para exportar milho à China

São Paulo, 11 - O Terminal Portuário de São Luís (TPSL), operado pela VLI, foi habilitado para exportar milho ao mercado chinês, segundo informou a companhia de logística, em nota. "A demanda chinesa por milho brasileiro cresceu significativamente após 2022, quando a guerra na Ucrânia impactou o abastecimento de grãos na região. Diante disso, a China expandiu seus contratos comerciais e, a partir de 2023, implementou protocolos de exigências quarentenárias, incluindo critérios rigorosos relacionados a sementes e pragas de ocorrência no Brasil", destacou.Ainda conforme a VLI, com a habilitação, o Brasil reforça sua posição como parceiro estratégico da China no fornecimento de milho. "No último ano, o Complexo Portuário de Santos também foi habilitado para a exportação da commodity. O Arco Norte, que não exportava grãos para o mercado chinês antes de 2023, alcançou um desempenho significativo: foram 3,6 milhões de toneladas de milho exportadas em 2023, e 2,2 milhões em 2024, mesmo com a retração do mercado global do cereal."No comunicado, a gerente de contas do segmento de Grãos da VLI, Vanessa Rocha, diz que a participação de market share do Arco Norte praticamente dobrou, passando de 23% em 2023 para 44% em 2024. "Esse porcentual deve aumentar ainda mais em 2025, com a habilitação do TPSL", afirmou. Além do milho, o terminal também tem habilitação para exportar soja ao país asiático.)