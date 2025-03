Tênis para corrida e caminhada está por R$ 200: 'Confortável e bonito'

O Guia de Compras UOL encontrou uma oferta do tênis Charged First, da marca Under Armour, indicado para corridas leves e caminhadas. O modelo está com 42% de desconto na Netshoes e agora sai por R$ 199,99.

De acordo com o fabricante, o calçado é feito de material macio e respirável, e seus pontos fortes são o suporte no calcanhar, que garante estabilidade para os pés, e a entressola com tecnologia que promove amortecimento responsivo. Confira a seguir mais características do produto e veja o que diz quem o comprou.

O que a Under Armour diz sobre esse tênis?

Confeccionado em material macio ao toque da pele e respirável;

Tem suporte no calcanhar para dar estabilidade aos pés;

Entressola traz a tecnologia Charged Cushioning, para amortecimento responsivo;

Com cabedal têxtil flexível, ele promete mais conforto e frescor;

Possui tira para calçar mais facilmente;

Solado em borracha frisada, que oferece aderência na rua ou esteira, além de durabilidade.

O que diz quem o comprou?

O produto tem de 4,65 de um total de cinco estrelas. Separamos algumas avaliações:

O tênis é muito bonito! Comprei para o meu esposo e ele amou. Além de ser de boa qualidade.

Leidilane

Produto de qualidade e, nos dias de hoje, um ótimo custo-benefício.

Marcelo

Tênis muito bom e leve.

Eliana Maria

Primeira vez que uso essa marca e me surpreendeu. Tênis muito confortável, além de bonito.

Adriana

Pontos de atenção

Alguns consumidores não ficaram satisfeitos com a qualidade do material do tênis.

Não gostei muito do material do produto.

Yuri

Calçado desconfortável e duro. Parece que estou usando uma ferradura quando ando, pois faz muito barulho.

Rafael

