Taxas de juros recuam com dólar e após produção industrial mais fraca

Os juros futuros recuam na manhã desta terça-feira, 11, alinhados ao dólar e após a produção industrial ficar estável em janeiro ante dezembro, contrariando estimativas do mercado de alta de 0,4%. Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 recuava para 14,760%, de 14,799% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 cedia para 14,625%, de 14,704%, e o para janeiro de 2029 caía para 14,575%, de 14,699% no ajuste de segunda-feira, 10.