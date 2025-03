Tarifaço de Trump contra aço e alumínio do Canadá chega a 50%

Nesta terça-feira (11), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu país aumentará as tarifas alfandegárias sobre as importações de aço e alumínio do Canadá de 25% para 50% a partir de quarta-feira (12).

A decisão é apresentada como uma resposta à decisão da província canadense de Ontário, que impôs taxas de exportação de 25% sobre a eletricidade enviada aos Estados Unidos.

"O Canadá deve imediatamente abandonar as tarifas antiagricultor norte-americano de 250% a 390% sobre muitos produtos lácteos norte-americanos (...). Declararei rapidamente uma emergência nacional sobre a eletricidade no território ameaçado", escreveu Donald Trump no Truth Social.

O presidente dos EUA também ameaçou aumentar "substancialmente" as tarifas alfandegárias sobre veículos importados para os Estados Unidos a partir de 2 de abril se outras tarifas de longa data impostas pelo Canadá "também não forem abandonadas".

Fogo cruzado

Doug Ford, o primeiro-ministro da província de Ontário, advertiu na rede social X que não havia como abandonar o imposto de exportação enquanto Donald Trump não tivesse abandonado a imposição de tarifas alfandegárias sobre as importações de produtos canadenses.

"O presidente Trump declarou arbitrariamente uma guerra comercial e alfandegária contra o amigo e aliado mais próximo dos Estados Unidos. Enquanto a ameaça persistir, não recuaremos", escreveu ele.

No mercado de ações, os papeis dos grupos de aço e alumínio dos EUA subiram após os anúncios de Donald Trump, enquanto as montadoras de automóveis caíram acentuadamente.

"51º estado norte-americano"

A "única coisa sensata" que o país deve fazer é se tornar o "51º estado norte-americano", o que colocaria um fim de fato à guerra comercial, repetiu o republicano de 78 anos, para quem a anexação do Canadá tem sido uma verdadeira ideia fixa desde seu retorno ao poder.

O novo chefe do governo canadense, Mark Carney, garantiu em um discurso ofensivo na noite de domingo (9) que seu país "nunca fará parte dos Estados Unidos, de forma alguma".

"Os canadenses estão sempre prontos quando alguém lança o desafio. Os americanos não devem se enganar. No comércio, assim como no hóquei, o Canadá vencerá", disse ele.

